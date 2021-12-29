منظمة الصحة العالمية: خطورة متحور (أوميكرون) لا زالت مرتفعة جداً

رام الله - دنيا الوطنأعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الثلاثاء، عن خطورة متحور(أوميكرون) من فيروس (كورونا) المستجد، معتبرةً أن خطورته لا تزال عالية جداً.وقالت المنظمة، في تقرير أسبوعي حول تطورات جائحة فيروس (كورونا) نشرته: "لا يزال الخطر العام المتعلق بالمتحور الجديد المثير للقلق أوميكرون عاليا جدا".وقالت المنظمة: "وتشير الدلائل المتوافقة إلى أن متحور أوميكرون لديه ميزة النمو بوقت مضاعف من يومين الى ثلاثة مقارنة بمتحورة دلتا، وقد لوحظت الزيادة السريعة في انتشار الإصابات في العديد من البلدان".الجدير ذكره، أنه تم رصد أول إصابة بمتحور (أوميكرون)، في بوتسوانا يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر، لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث بدأ انتشار هذا المتحور.