شاهد: موكب الرئيس عباس أثناء مغادرته منزل غانتس بعد انتهاء اللقاء

من جانبه، قال غال بيرغر، محلل الشؤون الفلسطينية في قناة (كان)، إن غانتس، أهدى الرئيس عباس، زجاجة "زيت زيتون"، فيما أحضر أبو مازن هدية لغانتس.وأضاف، نقلاً عن مصدر "فلسطيني" لم يسمه، أن خلال اللقاء في منزل غانتس، دخل ابن غانتس فجأة، فيما قام غانتس بتعريفه على الرئيس عباس وأخبره بأنه مجند في الجيش، ورد أبو مازن: "آمل أن يخرج السلام من هذا البيت".وأعلن حسين الشيخ، وزير الشؤون المدنية الفلسطيني، أن الرئيس عباس، اجتمع مع وزير جيش الاحتلال، في منزل الأخير، وأوضح أن "الاجتماع تناول أهمية خلق أفق سياسي يؤدي إلى حل سياسي وفق قرارات الشرعية الدولية، وكذلك الأوضاع الميدانية المتوترة بسبب ممارسات المستوطنين".كما كشف مكتب غانتس، بعض تفاصيل اللقاء، وقال إنه كان في منزل وزير الجيش، في (روش هاعين)، وسط إسرائيل.وناقش الاثنان مختلف القضايا الأمنية والمدنية، استمر الاجتماع قرابة ساعتين ونصف.ووفق مكتب غانتس فقد أبلغ وزير الجيش، الرئيس عباس أنه ينوي مواصلة تعزيز إجراءات بناء الثقة، مؤكداً على الاهتمام المشترك في تعزيز التنسيق الأمني ​​والحفاظ على الاستقرار الأمني ​​و"منع الإرهاب والعنف"، وفق تعبيره.