تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع غانتس بمنزل الأخير





ووفق الشيخ في تغريدة عبر (تويتر)، فقد تناول الاجتماع أهمية خلق أفق سياسي يؤدي إلى حل سياسي وفق قرارات الشرعية الدولية، وكذلك الأوضاع الميدانية المتوترة بسبب ممارسات المستوطنين.





وتابع: "تناول الاجتماع العديد من القضايا الأمنية والاقتصادية والإنسانية".





كما كشف مكتب غانتس، بعض تفاصيل اللقاء، وقال إنه كان في منزل وزير الجيش، في (روش هاعين)، وسط إسرائيل.

وناقش الاثنان مختلف القضايا الأمنية والمدنية، استمر الاجتماع قرابة ساعتين ونصف.

ووفق مكتب غانتس فقد أبلغ وزير الجيش، الرئيس عباس أنه ينوي مواصلة تعزيز إجراءات بناء الثقة، مؤكداً على الاهتمام المشترك في تعزيز التنسيق الأمني ​​والحفاظ على الاستقرار الأمني ​​و"منع الإرهاب والعنف"، وفق تعبيره.





يشار إلى أن هذا الاجتماع هو الثاني من نوعه بين الرئيس عباس وغانتس، منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية، برئاسة نفتالي بينت قبل نحو تسعة أشهر.

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، في وقت متأخر من مساء اليوم الثلاثاء، إن الرئيس محمود عباس، اجتمع مع وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس.