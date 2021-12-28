إطلاق سراحه قريباً.. محكمة سعودية تخفض حكم الحبس على ممثل حماس محمد الخضري

وقال البيان: "شرعت محكمة الاستئناف في السعودية في النظر في الأحكام الصادرة بحق 60 أردنيا وفلسطينيا يعملون على أراضيها بتهمة دعم المقاومة الفلسطينية"، مضيفا "خلال جلساتها المنعقدة على مدار أسابيع، رفعت بعض الأحكام من البراءة إلى عدة سنوات وبذات الوقت ثبتت الأحكام للغالبية"، وفق ما نقل موقع (العربي الجديد).



وأكمل البيان: "كان أبرز قراراتها (المحكمة)، تخفيض مدة حكم ممثل حماس في السعودية من (15 عاماً) إلى ستة أعوام مع وقف التنفيذ لثلاثة منها، لتصبح ثلاثة أعوام".



واعتبر رئيس اللجنة الأردنية، خضر مشايخ، أن "تخفيض العقوبة عن الخضري مؤشر إيجابي؛ لما يحمله اسمه من رمزية للقضية".



وبذلك من المقرر أن تفرج السلطات السعودية عن الخضري الشهر القادم (يناير/ كانون الثاني 2022)، حيث سيكون قد أكمل مدة (3 سنوات) داخل السجن.



رام الله - دنيا الوطنخفّضت محكمة استئناف في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، حكم الحبس على الممثل السابق لحركة حماس لدى الرياض، محمد الخضري؛ من (15 عاماً) إلى ثلاثة أعوام، وفق ما أورد بيان للجنة المعتقلين الأردنيين في السعودية.وكانت المحكمة الجزائية في السعودية، قد قضت بحبس الخضري، في آب/أغسطس الماضي، (15 عاماً)، ضمن أحكام طاولت 59 موقوفا آخرين من الأردن وفلسطين، منذ شباط/فبراير 2019.