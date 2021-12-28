مباشر | التعاون الفلسطيني الأردني في المجال الإداري

عربي

البرلمان العربي يثمن مخرجات الاجتماع الثلاثي المصري الأردني الفلسطيني لدعم القضية الفلسطينية

البرلمان العربي يثمن مخرجات الاجتماع الثلاثي المصري الأردني الفلسطيني لدعم القضية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
ثمن البرلمان العربي، مخرجات الاجتماع الثلاثي الذي استضافته العاصمة المصرية القاهرة بين جمهورية مصر العربية والمملكة الاردنية الهاشمية ودولة فلسطين، وحضره كل من وزراء خارجية ورؤساء أجهزة مخابرات مصر والأردن ووزير الشئون المدنية ورئيس جهاز المخابرات لدولة فلسطين، لتنسيق المواقف والرؤى بشأن مقررات القمة الثلاثية التي عُقدت في القاهرة يوم 2 سبتمبر 2021، مؤكدا أنه يأتي في توقيت مهم لتوحيد الجهود العربية المبذولة إزاء المستجدات التي تواجه القضية الفلسطينية.

وأضاف البرلمان العربي، أن القضية الفلسطينية وما تواجهه من تحديات فرضها التصعيد الخطير الذي تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الاراضي الفلسطينية وخاصة في القدس المحتلة بحاجة لكافة الجهود العربية من أجل استعادة الحق الفلسطيني المسلوب في أرضه وكسر الجمود الذي تشهده عملية السلام في الوقت الحالي.

وشدد البرلمان العربي على ضرورة العمل من أجل وحدة الصف الفلسطيني، لمساعدة تلك الجهود التي تبذلها الدول العربية وعلى رأسها جمهورية مصر العربية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والمملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

كما طالب المجتمع الدولي والرباعية الدولية بتقديم الدعم والمساندة الحقيقية لعملية السلام بما يحقق انهاء الاحتلال الاسرائيلى لكامل التراب الفلسطينى وإعلان دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها مدينة القدس وتحقيق المطالب المشروعة للشعب الفلسطينى وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

أخبار ذات صلة

السودان: مقتل 38 عاملاً في انهيار منجم بولاية غرب كردفان

السودان: مقتل 38 عاملاً في انهيار منجم بولاية غرب كردفان

البرلمان العربي يثمن مخرجات الإجتماع الثلاثي المصري الأردني الفلسطيني

البرلمان العربي يثمن مخرجات الإجتماع الثلاثي المصري الأردني الفلسطيني

الكويت: تشكيل حكومة جديدة برئاسة صباح خالد الصباح

الكويت: تشكيل حكومة جديدة برئاسة صباح خالد الصباح

إغلاق مطعمين لمخالفتهما إجراءات التصدي لـ(كورونا) في البحرين

إغلاق مطعمين لمخالفتهما إجراءات التصدي لـ(كورونا) في البحرين

شاهد: شجار في البرلمان الأردني أثناء مناقشة التعديلات الدستورية

شاهد: شجار في البرلمان الأردني أثناء مناقشة التعديلات الدستورية

شاهد: الأمن المصري يكشف تفاصيل فيديو أثار جدلًا واسعًا

شاهد: الأمن المصري يكشف تفاصيل فيديو أثار جدلًا واسعًا

اتفاق لبناني عراقي لتطوير العلاقات الثنائية العسكرية بين البلدين

اتفاق لبناني عراقي لتطوير العلاقات الثنائية العسكرية بين البلدين

ميقاتي: إذا كانت استقالتي هي الحل للبنان فلن أتردد في تقديمها

ميقاتي: إذا كانت استقالتي هي الحل للبنان فلن أتردد في تقديمها

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

رائد صلاح: الاحتلال يستهدف المقدسيين كونهم الحاضنة اليومية للأقصى

رائد صلاح: الاحتلال يستهدف المقدسيين كونهم الحاضنة اليومية للأقصى

رأفت: تصريحات وممارسات بينت تؤكد متابعته لسياسة نتنياهو وترامب بتنفيذ (صفقة القرن)

رأفت: تصريحات وممارسات بينت تؤكد متابعته لسياسة نتنياهو وترامب بتنفيذ (صفقة القرن)

جيش الاحتلال يعتقل فلسطينييْن حاولا عبور العائق من شمال القطاع نحو الغلاف

جيش الاحتلال يعتقل فلسطينييْن حاولا عبور العائق من شمال القطاع نحو الغلاف

الجبهة الديمقراطية تصف قائمة منصور عباس بــ &#34;العار&#34;

الجبهة الديمقراطية تصف قائمة منصور عباس بــ "العار"

&#34;التعليم العالي&#34; تعلن بدء التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل للدورة الشتوية 2022

"التعليم العالي" تعلن بدء التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل للدورة الشتوية 2022

إعلان نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال– كانون الأول 2021

إعلان نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال– كانون الأول 2021

إغلاق حساب إيهاب بسيسو وزير الثقافة الفلسطيني السابق على (فيسبوك)

إغلاق حساب إيهاب بسيسو وزير الثقافة الفلسطيني السابق على (فيسبوك)

أول تعليق من حماس بشأن مصادقة الاحتلال على مشاريع استيطانية بالجولان المحتل

أول تعليق من حماس بشأن مصادقة الاحتلال على مشاريع استيطانية بالجولان المحتل

منوعات

نانسي عجرم تتضامن مع أحداث قرية برقة شمال نابلس

نانسي عجرم تتضامن مع أحداث قرية برقة شمال نابلس

عبير صبري تطلب الدعاء بعد إصابتها وزوجها بفيروس (كورونا)

عبير صبري تطلب الدعاء بعد إصابتها وزوجها بفيروس (كورونا)

بعد استرداده.. حنان مطاوع تتوعد لمن اخترق حسابها

بعد استرداده.. حنان مطاوع تتوعد لمن اخترق حسابها

بشكل مفاجئ.. إصابة إلهام شاهين بوعكة صحية

بشكل مفاجئ.. إصابة إلهام شاهين بوعكة صحية

غادة عادل لمجدي الهواري &#34;مش عاوزة ولادي يعيشوا زيي&#34;

غادة عادل لمجدي الهواري "مش عاوزة ولادي يعيشوا زيي"

ما سبب حذف كليب روبي من (اليوتيوب)؟

ما سبب حذف كليب روبي من (اليوتيوب)؟

بعد سنوات من الاعتزال.. ممثلة مصرية شهيرة تعود إلى التمثيل

بعد سنوات من الاعتزال.. ممثلة مصرية شهيرة تعود إلى التمثيل

شاهد: أصالة نصري تلتقط صورة لها ولزوجها أثناء النوم

شاهد: أصالة نصري تلتقط صورة لها ولزوجها أثناء النوم

شاهد: ريهام حجاج تحتفل بالكريسماس مع زوجها على الثلج

شاهد: ريهام حجاج تحتفل بالكريسماس مع زوجها على الثلج

سوزان نجم الدين تعلن إصابتها بفيروس (كورونا)

سوزان نجم الدين تعلن إصابتها بفيروس (كورونا)

عربي

البرلمان العربي يثمن مخرجات الاجتماع الثلاثي المصري الأردني الفلسطيني لدعم القضية الفلسطينية

البرلمان العربي يثمن مخرجات الاجتماع الثلاثي المصري الأردني الفلسطيني لدعم القضية الفلسطينية

الكويت: تشكيل حكومة جديدة برئاسة صباح خالد الصباح

الكويت: تشكيل حكومة جديدة برئاسة صباح خالد الصباح

إغلاق مطعمين لمخالفتهما إجراءات التصدي لـ(كورونا) في البحرين

إغلاق مطعمين لمخالفتهما إجراءات التصدي لـ(كورونا) في البحرين

شاهد: شجار في البرلمان الأردني أثناء مناقشة التعديلات الدستورية

شاهد: شجار في البرلمان الأردني أثناء مناقشة التعديلات الدستورية