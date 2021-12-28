البرلمان العربي يثمن مخرجات الاجتماع الثلاثي المصري الأردني الفلسطيني لدعم القضية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنثمن البرلمان العربي، مخرجات الاجتماع الثلاثي الذي استضافته العاصمة المصرية القاهرة بين جمهورية مصر العربية والمملكة الاردنية الهاشمية ودولة فلسطين، وحضره كل من وزراء خارجية ورؤساء أجهزة مخابرات مصر والأردن ووزير الشئون المدنية ورئيس جهاز المخابرات لدولة فلسطين، لتنسيق المواقف والرؤى بشأن مقررات القمة الثلاثية التي عُقدت في القاهرة يوم 2 سبتمبر 2021، مؤكدا أنه يأتي في توقيت مهم لتوحيد الجهود العربية المبذولة إزاء المستجدات التي تواجه القضية الفلسطينية.وأضاف البرلمان العربي، أن القضية الفلسطينية وما تواجهه من تحديات فرضها التصعيد الخطير الذي تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الاراضي الفلسطينية وخاصة في القدس المحتلة بحاجة لكافة الجهود العربية من أجل استعادة الحق الفلسطيني المسلوب في أرضه وكسر الجمود الذي تشهده عملية السلام في الوقت الحالي.وشدد البرلمان العربي على ضرورة العمل من أجل وحدة الصف الفلسطيني، لمساعدة تلك الجهود التي تبذلها الدول العربية وعلى رأسها جمهورية مصر العربية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والمملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها مدينة القدس.كما طالب المجتمع الدولي والرباعية الدولية بتقديم الدعم والمساندة الحقيقية لعملية السلام بما يحقق انهاء الاحتلال الاسرائيلى لكامل التراب الفلسطينى وإعلان دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها مدينة القدس وتحقيق المطالب المشروعة للشعب الفلسطينى وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.