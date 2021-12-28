دولي

إسرائيل: تسجيل نحو 3000 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

إسرائيل: تسجيل نحو 3000 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يستمر تصاعُد المنحنى الوبائي في إسرائيل، حيث قارب العدد اليومي للإصابات الجديدة بفيروس (كورونا) 3000.

وبذلك يرتفع عدد الحالات النشطة إلى أكثر من 15 ألف حالة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان). 

كما وصل مؤشر تكاثر العدوى إلى حوالي 1.5%، أما عدد المرضى بحالة خطيرة، فبقي مستقرًا منذ عدة أيام، حيث يبلغ نحو 90.

وتقرر أن أي مُطعّم خالط مصاباً بفيروس (كورونا) يمْكنه اعتباراً من يوم غد الخروج من الحجر الصحي، شريطة الخضوع لفحص يُظهر نتائج سلبية.

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