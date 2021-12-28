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السودان: مقتل 38 عاملاً في انهيار منجم بولاية غرب كردفان

السودان: مقتل 38 عاملاً في انهيار منجم بولاية غرب كردفان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لقي 31 شخصاً مصرعهم، الثلاثاء، في انهيار منجم قرب مدينة النهود بولاية غرب كردفان، وذلك على بعد نحو 500 كيلومتر غرب العاصمة الخرطوم.

وقال خالد ضحوي، مدير فرع الشركة السودانية للموارد المعدنية، وهي الجهاز الرقابي الحكومي على أنشطة التعدين، في اتصال هاتفي مع وكالة (فرانس برس) من مكان الحادث: "لقي 31 شخص مصرعهم في انهيار أحد المناجم في منطقة أم ضريسايه بولاية غرب كردفان، ونجا شخص واحد، بينما ما زال 8 في عداد المفقودين"، وفق ما نقل موقع قناة (الشرق) السعودية.

وأكد مسؤول بالشركة أن "الحادث ليس الأول في هذا المنجم، إذ لقي 4 أشخاص حتفهم فيه في يناير الماضي"، لافتاً إلى أن "السلطات قامت وقتها بإغلاق المنجم ووضعت عليه حراسة والتي سُحبت قبل شهرين".

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