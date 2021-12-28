شؤون فلسطينية

القوى الوطنية في الخليل تشجب الاعتداء الآثم على مركز التدريب المهني

رام الله - دنيا الوطن
شجبت القوى الوطنية في محافظة الخليل بشدة الاعتداء الآثم الذي تعرض له العاملين في  مركز تدريب مهني الخليل التابع لوزارة العمل ، أثناء قيامهم بواجبهم الوظيفي في المركز ، حيث تعرض موظفي المركز لاعتداء جسدي بطريقة همجية من قبل عدد من المعتدين الذين كرروا اعتداءاتهم على المركز لعدة مرات خلال العامين الماضيين ، في محاولة منهم لإغلاق المركز والاستحواذ عليه بطريقة غير قانونية ومخالفة لكافة الأعراف والتقاليد الفلسطينية الأصيلة .

وعبرت القوى الوطنية عن إدانتها الشديدة لتكرار مثل هذه الاعتداءات والتي وصلت حد الاعتداء الجسدي على مدير مركز التدريب المهني وموظفيه في الخليل ، حيث يشكل مركز تدريب مهني الخليل احد أهم القلاع الوطنية والمهنية في المحافظة منذ عام 1969 ، والذي خرج الآلاف من الكفاءات المهنية من أبناء العائلات الفقيرة خلال العقود الماضية .

وطالبت القوى الوطنية بضرورة حماية المؤسسات الوطنية ، هذه المؤسسات التي بنيت بدماء وتضحيات شعبنا العظيم على طريق النضال ومسيرة البناء لدولتنا الفلسطينية العتيدة ، من أي اعتداء وأي محاولات للنيل من مكانتها ومن هيبتها ومن طابعها الوطني والمجتمعي باعتبارها مؤسسات الدولة .

ومن هنا فان القوى الوطنية تدعو محافظ الخليل والأجهزة الأمنية للوقوف أمام مسؤولياتهم واتخاذ موقف حازم اتجاه هذا الاعتداء الذي لم يستهدف مؤسسة مهنية ووطنية فاعلة في الخليل فحسب ، بل استهدف ويستهدف كافة مؤسساتنا الوطنية المحرمة على أي اعتداء آثم ، وطالبت بالعمل الفوري على ملاحقة المعتدين وتقديمهم للعدالة وفرض سيادة القانون ليكون دائماً فوق الجميع .

أخبار ذات صلة

&#34;التسويق الهرمي&#34;.. اتهامات بالاحتيال والخبراء يحذرون منه

"التسويق الهرمي".. اتهامات بالاحتيال والخبراء يحذرون منه

الجبهة الديمقراطية تصف قائمة منصور عباس بــ &#34;العار&#34;

الجبهة الديمقراطية تصف قائمة منصور عباس بــ "العار"

&#34;التعليم العالي&#34; تعلن بدء التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل للدورة الشتوية 2022

"التعليم العالي" تعلن بدء التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل للدورة الشتوية 2022

إعلان نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال– كانون الأول 2021

إعلان نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال– كانون الأول 2021

أبو مرزوق: الحل الإسرائيلي المتمثل بالاقتصاد مقابل الأمن يستدعي موقفا من السلطة الفلسطينية

أبو مرزوق: الحل الإسرائيلي المتمثل بالاقتصاد مقابل الأمن يستدعي موقفا من السلطة الفلسطينية

إغلاق حساب إيهاب بسيسو وزير الثقافة الفلسطيني السابق على (فيسبوك)

إغلاق حساب إيهاب بسيسو وزير الثقافة الفلسطيني السابق على (فيسبوك)

&#34;الزراعة&#34; بغزة تعقب على تفشي انفلونزا الطيور بإسرائيل.. هل وصل القطاع؟

"الزراعة" بغزة تعقب على تفشي انفلونزا الطيور بإسرائيل.. هل وصل القطاع؟

أول تعليق من حماس بشأن مصادقة الاحتلال على مشاريع استيطانية بالجولان المحتل

أول تعليق من حماس بشأن مصادقة الاحتلال على مشاريع استيطانية بالجولان المحتل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الجبهة الديمقراطية تصف قائمة منصور عباس بــ &#34;العار&#34;

الجبهة الديمقراطية تصف قائمة منصور عباس بــ "العار"

&#34;التعليم العالي&#34; تعلن بدء التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل للدورة الشتوية 2022

"التعليم العالي" تعلن بدء التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل للدورة الشتوية 2022

إعلان نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال– كانون الأول 2021

إعلان نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال– كانون الأول 2021

أول تعليق من حماس بشأن مصادقة الاحتلال على مشاريع استيطانية بالجولان المحتل

أول تعليق من حماس بشأن مصادقة الاحتلال على مشاريع استيطانية بالجولان المحتل

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

هيئة الأسرى: أوضاع الأسرى في العام 2021 لا تقل مأساوية عن الأعوام السابقة

هيئة الأسرى: أوضاع الأسرى في العام 2021 لا تقل مأساوية عن الأعوام السابقة

اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار تُصدر تقريرها السنوي لعام 2021

اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار تُصدر تقريرها السنوي لعام 2021

وزارة الأسرى: شركة يوتيوب تُغلق القناة الخاصة بالوزارة

وزارة الأسرى: شركة يوتيوب تُغلق القناة الخاصة بالوزارة

منوعات

نانسي عجرم تتضامن مع أحداث قرية برقة شمال نابلس

نانسي عجرم تتضامن مع أحداث قرية برقة شمال نابلس

عبير صبري تطلب الدعاء بعد إصابتها وزوجها بفيروس (كورونا)

عبير صبري تطلب الدعاء بعد إصابتها وزوجها بفيروس (كورونا)

بعد استرداده.. حنان مطاوع تتوعد لمن اخترق حسابها

بعد استرداده.. حنان مطاوع تتوعد لمن اخترق حسابها

بشكل مفاجئ.. إصابة إلهام شاهين بوعكة صحية

بشكل مفاجئ.. إصابة إلهام شاهين بوعكة صحية

غادة عادل لمجدي الهواري &#34;مش عاوزة ولادي يعيشوا زيي&#34;

غادة عادل لمجدي الهواري "مش عاوزة ولادي يعيشوا زيي"

ما سبب حذف كليب روبي من (اليوتيوب)؟

ما سبب حذف كليب روبي من (اليوتيوب)؟

بعد سنوات من الاعتزال.. ممثلة مصرية شهيرة تعود إلى التمثيل

بعد سنوات من الاعتزال.. ممثلة مصرية شهيرة تعود إلى التمثيل

شاهد: أصالة نصري تلتقط صورة لها ولزوجها أثناء النوم

شاهد: أصالة نصري تلتقط صورة لها ولزوجها أثناء النوم

شاهد: ريهام حجاج تحتفل بالكريسماس مع زوجها على الثلج

شاهد: ريهام حجاج تحتفل بالكريسماس مع زوجها على الثلج

سوزان نجم الدين تعلن إصابتها بفيروس (كورونا)

سوزان نجم الدين تعلن إصابتها بفيروس (كورونا)

عربي

الكويت: تشكيل حكومة جديدة برئاسة صباح خالد الصباح

الكويت: تشكيل حكومة جديدة برئاسة صباح خالد الصباح

إغلاق مطعمين لمخالفتهما إجراءات التصدي لـ(كورونا) في البحرين

إغلاق مطعمين لمخالفتهما إجراءات التصدي لـ(كورونا) في البحرين

شاهد: شجار في البرلمان الأردني أثناء مناقشة التعديلات الدستورية

شاهد: شجار في البرلمان الأردني أثناء مناقشة التعديلات الدستورية

شاهد: الأمن المصري يكشف تفاصيل فيديو أثار جدلًا واسعًا

شاهد: الأمن المصري يكشف تفاصيل فيديو أثار جدلًا واسعًا