القوى الوطنية في الخليل تشجب الاعتداء الآثم على مركز التدريب المهني

رام الله - دنيا الوطنشجبت القوى الوطنية في محافظة الخليل بشدة الاعتداء الآثم الذي تعرض له العاملين في مركز تدريب مهني الخليل التابع لوزارة العمل ، أثناء قيامهم بواجبهم الوظيفي في المركز ، حيث تعرض موظفي المركز لاعتداء جسدي بطريقة همجية من قبل عدد من المعتدين الذين كرروا اعتداءاتهم على المركز لعدة مرات خلال العامين الماضيين ، في محاولة منهم لإغلاق المركز والاستحواذ عليه بطريقة غير قانونية ومخالفة لكافة الأعراف والتقاليد الفلسطينية الأصيلة .وعبرت القوى الوطنية عن إدانتها الشديدة لتكرار مثل هذه الاعتداءات والتي وصلت حد الاعتداء الجسدي على مدير مركز التدريب المهني وموظفيه في الخليل ، حيث يشكل مركز تدريب مهني الخليل احد أهم القلاع الوطنية والمهنية في المحافظة منذ عام 1969 ، والذي خرج الآلاف من الكفاءات المهنية من أبناء العائلات الفقيرة خلال العقود الماضية .وطالبت القوى الوطنية بضرورة حماية المؤسسات الوطنية ، هذه المؤسسات التي بنيت بدماء وتضحيات شعبنا العظيم على طريق النضال ومسيرة البناء لدولتنا الفلسطينية العتيدة ، من أي اعتداء وأي محاولات للنيل من مكانتها ومن هيبتها ومن طابعها الوطني والمجتمعي باعتبارها مؤسسات الدولة .ومن هنا فان القوى الوطنية تدعو محافظ الخليل والأجهزة الأمنية للوقوف أمام مسؤولياتهم واتخاذ موقف حازم اتجاه هذا الاعتداء الذي لم يستهدف مؤسسة مهنية ووطنية فاعلة في الخليل فحسب ، بل استهدف ويستهدف كافة مؤسساتنا الوطنية المحرمة على أي اعتداء آثم ، وطالبت بالعمل الفوري على ملاحقة المعتدين وتقديمهم للعدالة وفرض سيادة القانون ليكون دائماً فوق الجميع .