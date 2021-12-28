"التعليم العالي" تعلن بدء التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل للدورة الشتوية 2022

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، بدء التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل للدورة الشتوية 2022، وذلك لخريجي درجة الدبلوم في الكليات الجامعية والمتوسطة.وأوضحت الوزارة أن التسجيل يكون في الكُليات اعتباراً من يوم الأحد 2/1/2022 ويستمر حتى الثلاثاء 11/1/2022، منوهةً إلى أنه بالإمكان الاطلاع على برنامج الامتحان والتخصصات والمساقات التي سيجري بها؛ من خلال الرابط الآتي في موقعالوزارة الإلكتروني www.mohe.pna.ps/services/Comprehensive-Exam.