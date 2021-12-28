أبو مرزوق: الحل الإسرائيلي المتمثل بالاقتصاد مقابل الأمن يستدعي موقفا من السلطة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنأكد موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، أن الحل الإسرائيلي المتمثل بالاقتصاد مقابل الأمن، بعيدًا عن السياسة وحل الدولتين، لافتا إلى أن تبني الإدارة الأمريكية لهذا النهج، يستدعي موقفا من السلطة الفلسطينية موقفا، وعدم التعلق بالآمال.وقال أبو مرزوق، في تصريحات له، مساء اليوم الثلاثاء: "السياسة الأمريكية المستمرة في تطبيق صفقة القرن، وتعميق التحالفات الأمنية مع الاحتلال، والضغط لتطبيع العلاقات مع الدول العربية، ومشاريع استيعاب الفلسطينيين وتهميش القضية الفلسطينية، يستدعي موقفًا من السلطة الفلسطينية، وعدم التعلق بالآمال"، بحسب وكالة (الرأي) المحلية.وأوضح عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن الواقع الفلسطيني المنقسم، وقسوة الوضع الذي يعيشه الفلسطينيون في الداخل وفي المهاجر، وشدة الهجمة التي تتعرض لها القضية الوطنية، يستدعي موقفًا من السلطة الفلسطينية، وعدم التعلق بالآمال.