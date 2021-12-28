شؤون فلسطينية

أبو مرزوق: الحل الإسرائيلي المتمثل بالاقتصاد مقابل الأمن يستدعي موقفا من السلطة الفلسطينية

أبو مرزوق: الحل الإسرائيلي المتمثل بالاقتصاد مقابل الأمن يستدعي موقفا من السلطة الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أكد موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، أن الحل الإسرائيلي المتمثل بالاقتصاد مقابل الأمن، بعيدًا عن السياسة وحل الدولتين، لافتا إلى أن تبني الإدارة الأمريكية لهذا النهج، يستدعي موقفا من السلطة الفلسطينية موقفا، وعدم التعلق بالآمال.

وقال أبو مرزوق، في تصريحات له، مساء اليوم الثلاثاء: "السياسة الأمريكية المستمرة في تطبيق صفقة القرن، وتعميق التحالفات الأمنية مع الاحتلال، والضغط لتطبيع العلاقات مع الدول العربية، ومشاريع استيعاب الفلسطينيين وتهميش القضية الفلسطينية، يستدعي موقفًا من السلطة الفلسطينية، وعدم التعلق بالآمال"، بحسب وكالة (الرأي) المحلية.

وأوضح عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن الواقع الفلسطيني المنقسم، وقسوة الوضع الذي يعيشه الفلسطينيون في الداخل وفي المهاجر، وشدة الهجمة التي تتعرض لها القضية الوطنية، يستدعي موقفًا من السلطة الفلسطينية، وعدم التعلق بالآمال.

أخبار ذات صلة

&#34;التسويق الهرمي&#34;.. اتهامات بالاحتيال والخبراء يحذرون منه

"التسويق الهرمي".. اتهامات بالاحتيال والخبراء يحذرون منه

الجبهة الديمقراطية تصف قائمة منصور عباس بــ &#34;العار&#34;

الجبهة الديمقراطية تصف قائمة منصور عباس بــ "العار"

&#34;التعليم العالي&#34; تعلن بدء التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل للدورة الشتوية 2022

"التعليم العالي" تعلن بدء التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل للدورة الشتوية 2022

إعلان نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال– كانون الأول 2021

إعلان نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال– كانون الأول 2021

إغلاق حساب إيهاب بسيسو وزير الثقافة الفلسطيني السابق على (فيسبوك)

إغلاق حساب إيهاب بسيسو وزير الثقافة الفلسطيني السابق على (فيسبوك)

&#34;الزراعة&#34; بغزة تعقب على تفشي انفلونزا الطيور بإسرائيل.. هل وصل القطاع؟

"الزراعة" بغزة تعقب على تفشي انفلونزا الطيور بإسرائيل.. هل وصل القطاع؟

أول تعليق من حماس بشأن مصادقة الاحتلال على مشاريع استيطانية بالجولان المحتل

أول تعليق من حماس بشأن مصادقة الاحتلال على مشاريع استيطانية بالجولان المحتل

الصحة الفلسطينية: تسجيل 13 إصابة جديدة بمتحور (أوميكرون)

الصحة الفلسطينية: تسجيل 13 إصابة جديدة بمتحور (أوميكرون)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الجبهة الديمقراطية تصف قائمة منصور عباس بــ &#34;العار&#34;

الجبهة الديمقراطية تصف قائمة منصور عباس بــ "العار"

&#34;التعليم العالي&#34; تعلن بدء التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل للدورة الشتوية 2022

"التعليم العالي" تعلن بدء التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل للدورة الشتوية 2022

إعلان نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال– كانون الأول 2021

إعلان نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال– كانون الأول 2021

هيئة الأسرى: أوضاع الأسرى في العام 2021 لا تقل مأساوية عن الأعوام السابقة

هيئة الأسرى: أوضاع الأسرى في العام 2021 لا تقل مأساوية عن الأعوام السابقة

اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار تُصدر تقريرها السنوي لعام 2021

اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار تُصدر تقريرها السنوي لعام 2021

وزارة الأسرى: شركة يوتيوب تُغلق القناة الخاصة بالوزارة

وزارة الأسرى: شركة يوتيوب تُغلق القناة الخاصة بالوزارة

سلطات الاحتلال تشرع بتركيب بوابة الكترونية في شارع العين بسلوان

سلطات الاحتلال تشرع بتركيب بوابة الكترونية في شارع العين بسلوان

&#34;الخارجية&#34; تدين الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بالقدس وتطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته

"الخارجية" تدين الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بالقدس وتطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته

منوعات

نانسي عجرم تتضامن مع أحداث قرية برقة شمال نابلس

نانسي عجرم تتضامن مع أحداث قرية برقة شمال نابلس

عبير صبري تطلب الدعاء بعد إصابتها وزوجها بفيروس (كورونا)

عبير صبري تطلب الدعاء بعد إصابتها وزوجها بفيروس (كورونا)

بعد استرداده.. حنان مطاوع تتوعد لمن اخترق حسابها

بعد استرداده.. حنان مطاوع تتوعد لمن اخترق حسابها

بشكل مفاجئ.. إصابة إلهام شاهين بوعكة صحية

بشكل مفاجئ.. إصابة إلهام شاهين بوعكة صحية

غادة عادل لمجدي الهواري &#34;مش عاوزة ولادي يعيشوا زيي&#34;

غادة عادل لمجدي الهواري "مش عاوزة ولادي يعيشوا زيي"

ما سبب حذف كليب روبي من (اليوتيوب)؟

ما سبب حذف كليب روبي من (اليوتيوب)؟

بعد سنوات من الاعتزال.. ممثلة مصرية شهيرة تعود إلى التمثيل

بعد سنوات من الاعتزال.. ممثلة مصرية شهيرة تعود إلى التمثيل

شاهد: أصالة نصري تلتقط صورة لها ولزوجها أثناء النوم

شاهد: أصالة نصري تلتقط صورة لها ولزوجها أثناء النوم

شاهد: ريهام حجاج تحتفل بالكريسماس مع زوجها على الثلج

شاهد: ريهام حجاج تحتفل بالكريسماس مع زوجها على الثلج

سوزان نجم الدين تعلن إصابتها بفيروس (كورونا)

سوزان نجم الدين تعلن إصابتها بفيروس (كورونا)

عربي

الكويت: تشكيل حكومة جديدة برئاسة صباح خالد الصباح

الكويت: تشكيل حكومة جديدة برئاسة صباح خالد الصباح

إغلاق مطعمين لمخالفتهما إجراءات التصدي لـ(كورونا) في البحرين

إغلاق مطعمين لمخالفتهما إجراءات التصدي لـ(كورونا) في البحرين

شاهد: شجار في البرلمان الأردني أثناء مناقشة التعديلات الدستورية

شاهد: شجار في البرلمان الأردني أثناء مناقشة التعديلات الدستورية

شاهد: الأمن المصري يكشف تفاصيل فيديو أثار جدلًا واسعًا

شاهد: الأمن المصري يكشف تفاصيل فيديو أثار جدلًا واسعًا