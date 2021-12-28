إغلاق حساب إيهاب بسيسو وزير الثقافة الفلسطيني السابق على (فيسبوك)





رام الله - دنيا الوطنتعرض حساب إيهاب بسيسو، وزير الثقافة الفلسطيني الأسبق، على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، اليوم الثلاثاء، لمحاولة اختراق أدت إلى إغلاقه.وقال بسيسو، الذي يشتغل منصب نائب رئيس جامعة دار الكلمة للاتصال والعلاقات الدولية، في تغريدة على موقع (تويتر): "تم إغلاق حسابي من قبل إدارة Facebook وقد تلقيت الرسالة التالية عن محاولة محاولات اختراق أدت إلى إغلاق الحساب".وتابع: "شكراً لمحاولات الاختراق التي لا تعني أكثر من حالات بائسة من ضيق الأفق، فلسطين أكثر رحابة بفضائها ونضالها وصمود شعبنا الأسطوري في كل مكان".