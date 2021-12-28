أول تعليق من حماس بشأن مصادقة الاحتلال على مشاريع استيطانية بالجولان المحتل

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حازم قاسم إن مصادقة حكومة الاحتلال على مشاريع استيطانية ضخمة لمضاعفة عدد المستوطنين في الجولان السوري المحتل، "عدوان جديد على الأرض والحقوق العربية، وامتداد لعدوانها على شعبنا وأرضنا الفلسطينية المباركة".وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذه المشاريع الاستيطانية "تؤكد من جديد سلوك العربدة الذي يمارسه الاحتلال، وسياسته التوسعية في المنطقة، ضاربًا عرض الحائط كل القوانين والقرارات الدولية".وأكد قاسم بأن السعار الاستيطاني لحكومة الاحتلال لن يفلح في تغيير حقائق التاريخ، ولا هوية الأرض العربية، و"ستبقى حقوق أمتنا هي الثابت، وسينتهي وجود هذا المستوطن الصهيوني الغريب عن الأرض العربية".وشدد على أنّ "هذا العدوان الصهيوني على أرضنا الفلسطينية والأرض العربية يلزمه تصعيد من جماهير أمتنا العربية والإسلامية وكل قواها الحيّة، لمقاومة هذا المشروع الصهيوني، ووضع حد لعربدته في المنطقة".