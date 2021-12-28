شؤون فلسطينية

(أونروا): البدء بصرف المساعدات النقدية لمتضرري العدوان الأخير اعتبارا من غد

(أونروا): البدء بصرف المساعدات النقدية لمتضرري العدوان الأخير اعتبارا من غد
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) البدء بصرف المساعدات النقدية للعائلات التي تضررت منازلها خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، اعتبارا من يوم غد الأربعاء.

وقالت (أونروا)، في بيان لها، مساء اليوم الثلاثاء: "ضمن الجهود لمساعدة العائلات التي تضررت منازلها خلال التصعيد الأخير في أيار/ مايو 2021، ستبدأ بصرف مساعدات نقدية لإعادة الإعمار من خلال البنوك اعتبارا من يوم غد الموافق 29 كانون أول/ديسمبر، بحيث سيتم توزيع 8,136,931 دولارا أميركيا مخصصة لإعادة إعمار 4,118 منزلاً لحقت بها أضرار جزئية طفيفة أو بالغة خلال التصعيد الأخير ولم يسبق لأصحابها استلام مساعدات مماثلة من منظمات أخرى"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأوضحت (أونروا) أنه سيتم تخصيص تلك المساعدات النقدية لإصلاح 3,947 منزلا لحقت بها أضرار جزئية طفيفة، حيث سيتلقى أصحابها تعويضات نقدية على دفعة واحدة، ولإعادة بناء 171 منزلا لحقت بها أضرار جزئية بالغة، حيث سيتم دفع التعويضات لأصحابها على دفعتين.

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