شؤون فلسطينية

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، عن آلية سفر المواطنين الفلسطينيين عبر معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة، ليوم غدٍ الأربعاء، مؤكدة أنه تم نشر كشف جديد للمواطنين من حملة الجوازات المصرية.

وأكدت الوزارة في تصريح نشرته، مساء اليوم الثلاثاء، على موقعها الالكتروني، أن السفر سيكون للحافلات السادسة والسابعة والثامنة من كشف المسافرين رقم (2021/44)، بالإضافة الى جميع المواطنين من حملة الجوازات المصرية في الكشف الجديد رقم (2021/32).

وطالبت الوزارة، المسافرين التواجد في تمام الساعة 6 صباح غدٍ الأربعاء، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، مع ضرورة حديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

 

 

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