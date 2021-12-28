دولي

ألمانيا تحظر الألعاب النارية فى ليلة رأس السنة

ألمانيا تحظر الألعاب النارية فى ليلة رأس السنة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت المحكمة الإدارية في ألمانيا، عن حظر مبيعات الألعاب النارية في جميع أنحاء البلاد ليلة رأس السنة، فيما بقيت الطلبات العاجلة من قبل تجار الألعاب النارية ضد لائحة وزارة الداخلية الاتحادية غير ناجحة .

وقال القضاة: "إن ذلك بهدف تقليل عدد الإصابات الناجمة عن الاستخدام غير السليم للألعاب النارية ليلة رأس السنة الجديدة، وبالتالى عدم تفاقم الوضع فى المستشفيات أكثر من ذلك، وذلك بالنظر إلى حالة كورونا". 

وأضافت المحكمة: "أن الأرقام الواردة من برلين من نهاية العام، أن الحظر مناسب، حيث يتم عادةً إدخال 50 إلى 75 شخصًا فى مستشفى حوادث  في برلين ليلة رأس السنة، مقارنة بـ 10 فقط في الماضي عام".

وتابعت: "أنه في ضوء العبء الثقيل الحالي على المستشفيات، يلزم اتخاذ إجراءات سريعة، لذلك من الجائز عدم وجود قانون للحظر".


أخبار ذات صلة

فيتنام ترصد أول حالة إصابة بمتحور (أوميكرون)

فيتنام ترصد أول حالة إصابة بمتحور (أوميكرون)

إندونيسيا: تسجيل أول إصابة محلية بمتحور (أوميكرون)

إندونيسيا: تسجيل أول إصابة محلية بمتحور (أوميكرون)

فرنسا: إعطاء طاقم الرعاية المركزة علاوة شهرية في إطار مواجهتهم لـ(كورونا)

فرنسا: إعطاء طاقم الرعاية المركزة علاوة شهرية في إطار مواجهتهم لـ(كورونا)

وزير الخارجية الإيراني: مفاوضات فيينا تجري في مسار جيد

وزير الخارجية الإيراني: مفاوضات فيينا تجري في مسار جيد

الهند: ارتفاع عدد الإصابات بمتحور (أوميكرون) إلى 653 إصابة

الهند: ارتفاع عدد الإصابات بمتحور (أوميكرون) إلى 653 إصابة

ماليزيا: رفع حظر السفر عن ثماني دول في جنوب القارة الإفريقية

ماليزيا: رفع حظر السفر عن ثماني دول في جنوب القارة الإفريقية

بينت: لا مكان لقنصلية أمريكية مخصصة للفلسطينيين بالقدس

بينت: لا مكان لقنصلية أمريكية مخصصة للفلسطينيين بالقدس

الليكود يهاجم بينت بعد انتشار (كورونا) في إسرائيل

الليكود يهاجم بينت بعد انتشار (كورونا) في إسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: أوضاع الأسرى في العام 2021 لا تقل مأساوية عن الأعوام السابقة

هيئة الأسرى: أوضاع الأسرى في العام 2021 لا تقل مأساوية عن الأعوام السابقة

اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار تُصدر تقريرها السنوي لعام 2021

اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار تُصدر تقريرها السنوي لعام 2021

وزارة الأسرى: شركة يوتيوب تُغلق القناة الخاصة بالوزارة

وزارة الأسرى: شركة يوتيوب تُغلق القناة الخاصة بالوزارة

الديمقراطية تدين القوانين القمعية الجديدة في الكنيست الإسرائيلي

الديمقراطية تدين القوانين القمعية الجديدة في الكنيست الإسرائيلي

الهدمي: إسرائيل تمارس سياسة إحلالية في القدس لإنهاء الوجود الفلسطيني

الهدمي: إسرائيل تمارس سياسة إحلالية في القدس لإنهاء الوجود الفلسطيني

الرئاسة الفلسطينية ترد على تصريحات بينيت بشأن فتح القنصلية الأميركية بالقدس الشرقية

الرئاسة الفلسطينية ترد على تصريحات بينيت بشأن فتح القنصلية الأميركية بالقدس الشرقية

زيادة حصة العمال الفلسطينيين في المطاعم الإسرائيلية

زيادة حصة العمال الفلسطينيين في المطاعم الإسرائيلية

أبو زيد يطلع نظيره الأردني على تطورات الخدمة المدنية بفلسطين

أبو زيد يطلع نظيره الأردني على تطورات الخدمة المدنية بفلسطين

منوعات

عبير صبري تطلب الدعاء بعد إصابتها وزوجها بفيروس (كورونا)

عبير صبري تطلب الدعاء بعد إصابتها وزوجها بفيروس (كورونا)

بعد استرداده.. حنان مطاوع تتوعد لمن اخترق حسابها

بعد استرداده.. حنان مطاوع تتوعد لمن اخترق حسابها

بشكل مفاجئ.. إصابة إلهام شاهين بوعكة صحية

بشكل مفاجئ.. إصابة إلهام شاهين بوعكة صحية

غادة عادل لمجدي الهواري &#34;مش عاوزة ولادي يعيشوا زيي&#34;

غادة عادل لمجدي الهواري "مش عاوزة ولادي يعيشوا زيي"

ما سبب حذف كليب روبي من (اليوتيوب)؟

ما سبب حذف كليب روبي من (اليوتيوب)؟

بعد سنوات من الاعتزال.. ممثلة مصرية شهيرة تعود إلى التمثيل

بعد سنوات من الاعتزال.. ممثلة مصرية شهيرة تعود إلى التمثيل

شاهد: أصالة نصري تلتقط صورة لها ولزوجها أثناء النوم

شاهد: أصالة نصري تلتقط صورة لها ولزوجها أثناء النوم

شاهد: ريهام حجاج تحتفل بالكريسماس مع زوجها على الثلج

شاهد: ريهام حجاج تحتفل بالكريسماس مع زوجها على الثلج

سوزان نجم الدين تعلن إصابتها بفيروس (كورونا)

سوزان نجم الدين تعلن إصابتها بفيروس (كورونا)

وفاة الممثل السوري محمد الشماط عن عمر يناهز (85) عاماً

وفاة الممثل السوري محمد الشماط عن عمر يناهز (85) عاماً

عربي

إغلاق مطعمين لمخالفتهما إجراءات التصدي لـ(كورونا) في البحرين

إغلاق مطعمين لمخالفتهما إجراءات التصدي لـ(كورونا) في البحرين

شاهد: شجار في البرلمان الأردني أثناء مناقشة التعديلات الدستورية

شاهد: شجار في البرلمان الأردني أثناء مناقشة التعديلات الدستورية

شاهد: الأمن المصري يكشف تفاصيل فيديو أثار جدلًا واسعًا

شاهد: الأمن المصري يكشف تفاصيل فيديو أثار جدلًا واسعًا

اتفاق لبناني عراقي لتطوير العلاقات الثنائية العسكرية بين البلدين

اتفاق لبناني عراقي لتطوير العلاقات الثنائية العسكرية بين البلدين