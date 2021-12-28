ألمانيا تحظر الألعاب النارية فى ليلة رأس السنة



وتابعت: "أنه في ضوء العبء الثقيل الحالي على المستشفيات، يلزم اتخاذ إجراءات سريعة، لذلك من الجائز عدم وجود قانون للحظر".









رام الله - دنيا الوطنأعلنت المحكمة الإدارية في ألمانيا، عن حظر مبيعات الألعاب النارية في جميع أنحاء البلاد ليلة رأس السنة، فيما بقيت الطلبات العاجلة من قبل تجار الألعاب النارية ضد لائحة وزارة الداخلية الاتحادية غير ناجحة .وقال القضاة: "إن ذلك بهدف تقليل عدد الإصابات الناجمة عن الاستخدام غير السليم للألعاب النارية ليلة رأس السنة الجديدة، وبالتالى عدم تفاقم الوضع فى المستشفيات أكثر من ذلك، وذلك بالنظر إلى حالة كورونا".وأضافت المحكمة: "أن الأرقام الواردة من برلين من نهاية العام، أن الحظر مناسب، حيث يتم عادةً إدخال 50 إلى 75 شخصًا فى مستشفى حوادث في برلين ليلة رأس السنة، مقارنة بـ 10 فقط في الماضي عام".