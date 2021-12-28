الكويت: تشكيل حكومة جديدة برئاسة صباح خالد الصباح

رام الله - دنيا الوطنأصدر أمير دولة الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، أمراً أميرياً بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة صباح الخالد الحمد الصباح، والتي تضم 15 وزيراً، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).ونقلت الوكالة عن المرسوم الأميري أنه جرى تعيين حمد جابر العلي الصباح وزيراً للدفاع، وأحمد ناصر المحمد الصباح وزيراً للخارجية، وأحمد منصور الأحمد الصباح وزيراً للداخلية.كما جرى تعيين محمد عبد اللطيف الفارس وزيراً للنفط ووزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وعبد الوهاب محمد الرشيد وزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وفهد مطلق نصار الشريعان وزيراً للتجارة والصناعة.وكان أمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح، استقبل اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء صباح الخالد الحمد الصباح، الذي رفع للأمير الأسماء المقترحة لتشكيل الحكومة الجديدة.