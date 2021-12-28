وزارة الأسرى: شركة يوتيوب تُغلق القناة الخاصة بالوزارة

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء 28/12 أن هذه الخطوة تندرج ضمن محاربة المحتوى الفلسطيني بحظر وحذف القناة بكافة الفيديوهات والمواد الإعلامية بذريعة مخالفة وانتهاك ما يُسمى "الخصوصية ومعايير النشر" الأمر الذي اعتبرته الوزارة تنكراً للقيم والمبادئ والشروط التي ألزمت بها إدارة يوتيوب نفسها بإيجاد مساحة افتراضية واسعة لحرية الرأي والتعبير و السياسة الممنهجة والمستمرة بملاحقة ومحاربة المحتوى الفلسطيني بإيعاز من سلطات الاحتلال الإسرائيلي وفي انحياز متواصل وواضح وصريح للرواية الصهيونية.





ودعت الوزارة كافة المؤسسات والهيئات الدولية الى ضرورة التدخل لوقف ملاحقة المحتوى الفلسطيني بكافة اشكاله وانواعه، مؤكدة على أنها ستظل حاضرة ومستمرة بأن تنقل للعالم الحر معاناة وعذابات الاسرى من خلال كل الأبواب وعبر كل المنصات لفضح جرائم الاحتلال وكشف وحشيته ضد كافة أطياف الشعب الفلسطيني.





رام الله - دنيا الوطناستنكرت وزارة الأسرى والمحررين الخطوة الغير مبررة التي أقدمت عليها شركة يوتيوب بحظر قناة وزارة الأسرى والمحررين المخصصة عن المنصة والتي تنقل معاناة وأوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، بالإضافة الى فيديوهات ومقتطفات لبعض الفعاليات والمؤتمرات التي تقوم بها الوزارة تضامناً مع الأسرى.