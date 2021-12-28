شؤون فلسطينية

الديمقراطية تدين القوانين القمعية الجديدة في الكنيست الإسرائيلي

الديمقراطية تدين القوانين القمعية الجديدة في الكنيست الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ما اتخذه الكنيست الإسرائيلي من قوانين، ترفع سقف القمع الدموي للمنظومة الأمنية الإسرائيلية في قمع الحركة الأسيرة الفلسطينية في سجون الاحتلال، وفي قمع الحركة الشعبية لأهلنا وشعبنا في الـ48.

وقالت الجبهة: "إن مثل هذه القوانين، تساهم مرة أخرى، في الكشف عن الوجه الفاشي للمنظومة، السياسية والأمنية الحاكمة في دولة الاحتلال، والتي لم تكف عن استخراج القوانين القمعية من الأقبية المظلمة للتراث الفاشي الإستعماري الأوروبي".

وأضافت الجبهة" إن دولة الاحتلال تخطئ إن هي اعتقدت أن رفع وتيرة القمع سوف يؤدي إلى إخماد روح الصمود والتمرد والثورة في صدور أبناء الحركة الأسيرة الفلسطينية في سجون الاحتلال، أو ستخمد روح الإلتحام النضالي بين جناحي الوطن في مناطق الـ48 ومناطق الـ67، وبدعم غير محدود لأهلنا في الشتات".

وحذرت الجبهة من أن تشكل القوانين الجديدة، أداة من أدوات تصعيد القمع الدموي والبطش بأهلنا في الـ48، وفي سجون الاحتلال. وقالت إن شعبنا، في كافة مناطق تواجده لن يقف مكتوف الأيدي، وسوف يواصل نضاله، ونهوضه وثباته، وصموده أياً كانت الأساليب والأدوات القمعية التي تلجأ لها قوات الاحتلال، والمنظومة السياسية والأمنية الحاكمة في إسرائيل.

ودعت الجبهة العواصم والمؤسسات التي تُعنى بحقوق الإنسان، أن تحدد موقفها من قوانين الكنيست القمعية، كما دعت إدارة بايدن إلى التوقف عن النظر للمنطقة بعين واحدة، فتسلط الأضواء على عواصم عربية، بدعوى انتهاك حقوق الإنسان، وتتجاهل بشكل تام حقوق الإنسان الفلسطيني تحت الاحتلال.

وفي السياق نفسه؛ أدانت الجبهة موافقة نواب القائمة الموحدة في الكنيست، برئاسة المدعو منصور عباس (الجناح الجنوبي في الحركة الإسلامية في إسرائيل) على القوانين المذكورة، والتصويب للمصادقة عليها، وسخرت من تصريحات المدعو
منصور عباس وادعاءاته، أن القوانين لا تستهدف شعبنا وأسرانا، ودعته للتوقف عن إطلاق التخرصات والأكاذيب لتغطية انزلاقه المشين، وشراكته المهينة مع مجرمي الحركة الصهيونية في حكومة بينيت – لابيد.

ووصفت الجبهة مواقف زمرة منصور عباس بأنها باتت تشكل وصمة عار في تاريخ الحركة الإسلامية، وكل من يؤيدها أو يناصرها، ودعت أبناء شعبنا في الـ48 للانفكاك عن هذه الزمرة ومعاقبتها على مواقفها المشينة التي لا تتوقف عن الحاق الأذى
بالمصالح الوطنية لشعبنا، وتشتيت قواه السياسية.

أخبار ذات صلة

هيئة الأسرى: أوضاع الأسرى في العام 2021 لا تقل مأساوية عن الأعوام السابقة

هيئة الأسرى: أوضاع الأسرى في العام 2021 لا تقل مأساوية عن الأعوام السابقة

اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار تُصدر تقريرها السنوي لعام 2021

اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار تُصدر تقريرها السنوي لعام 2021

وزارة الأسرى: شركة يوتيوب تُغلق القناة الخاصة بالوزارة

وزارة الأسرى: شركة يوتيوب تُغلق القناة الخاصة بالوزارة

سلطات الاحتلال تشرع بتركيب بوابة الكترونية في شارع العين بسلوان

سلطات الاحتلال تشرع بتركيب بوابة الكترونية في شارع العين بسلوان

&#34;الخارجية&#34; تدين الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بالقدس وتطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته

"الخارجية" تدين الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بالقدس وتطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته

(كنيست) يصادق على مشاريع قوانين تتعلق بمشاركة الجيش بقمع الأسرى

(كنيست) يصادق على مشاريع قوانين تتعلق بمشاركة الجيش بقمع الأسرى

شاهد: أبناء الأسير أبو هواش يلتقون بوالدهم بعد 134 يوماً من إضرابه

شاهد: أبناء الأسير أبو هواش يلتقون بوالدهم بعد 134 يوماً من إضرابه

الهدمي: إسرائيل تمارس سياسة إحلالية في القدس لإنهاء الوجود الفلسطيني

الهدمي: إسرائيل تمارس سياسة إحلالية في القدس لإنهاء الوجود الفلسطيني

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: أوضاع الأسرى في العام 2021 لا تقل مأساوية عن الأعوام السابقة

هيئة الأسرى: أوضاع الأسرى في العام 2021 لا تقل مأساوية عن الأعوام السابقة

اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار تُصدر تقريرها السنوي لعام 2021

اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار تُصدر تقريرها السنوي لعام 2021

وزارة الأسرى: شركة يوتيوب تُغلق القناة الخاصة بالوزارة

وزارة الأسرى: شركة يوتيوب تُغلق القناة الخاصة بالوزارة

الديمقراطية تدين القوانين القمعية الجديدة في الكنيست الإسرائيلي

الديمقراطية تدين القوانين القمعية الجديدة في الكنيست الإسرائيلي

الهدمي: إسرائيل تمارس سياسة إحلالية في القدس لإنهاء الوجود الفلسطيني

الهدمي: إسرائيل تمارس سياسة إحلالية في القدس لإنهاء الوجود الفلسطيني

الرئاسة الفلسطينية ترد على تصريحات بينيت بشأن فتح القنصلية الأميركية بالقدس الشرقية

الرئاسة الفلسطينية ترد على تصريحات بينيت بشأن فتح القنصلية الأميركية بالقدس الشرقية

زيادة حصة العمال الفلسطينيين في المطاعم الإسرائيلية

زيادة حصة العمال الفلسطينيين في المطاعم الإسرائيلية

أبو زيد يطلع نظيره الأردني على تطورات الخدمة المدنية بفلسطين

أبو زيد يطلع نظيره الأردني على تطورات الخدمة المدنية بفلسطين

منوعات

عبير صبري تطلب الدعاء بعد إصابتها وزوجها بفيروس (كورونا)

عبير صبري تطلب الدعاء بعد إصابتها وزوجها بفيروس (كورونا)

بعد استرداده.. حنان مطاوع تتوعد لمن اخترق حسابها

بعد استرداده.. حنان مطاوع تتوعد لمن اخترق حسابها

بشكل مفاجئ.. إصابة إلهام شاهين بوعكة صحية

بشكل مفاجئ.. إصابة إلهام شاهين بوعكة صحية

غادة عادل لمجدي الهواري &#34;مش عاوزة ولادي يعيشوا زيي&#34;

غادة عادل لمجدي الهواري "مش عاوزة ولادي يعيشوا زيي"

ما سبب حذف كليب روبي من (اليوتيوب)؟

ما سبب حذف كليب روبي من (اليوتيوب)؟

بعد سنوات من الاعتزال.. ممثلة مصرية شهيرة تعود إلى التمثيل

بعد سنوات من الاعتزال.. ممثلة مصرية شهيرة تعود إلى التمثيل

شاهد: أصالة نصري تلتقط صورة لها ولزوجها أثناء النوم

شاهد: أصالة نصري تلتقط صورة لها ولزوجها أثناء النوم

شاهد: ريهام حجاج تحتفل بالكريسماس مع زوجها على الثلج

شاهد: ريهام حجاج تحتفل بالكريسماس مع زوجها على الثلج

سوزان نجم الدين تعلن إصابتها بفيروس (كورونا)

سوزان نجم الدين تعلن إصابتها بفيروس (كورونا)

وفاة الممثل السوري محمد الشماط عن عمر يناهز (85) عاماً

وفاة الممثل السوري محمد الشماط عن عمر يناهز (85) عاماً

عربي

إغلاق مطعمين لمخالفتهما إجراءات التصدي لـ(كورونا) في البحرين

إغلاق مطعمين لمخالفتهما إجراءات التصدي لـ(كورونا) في البحرين

شاهد: شجار في البرلمان الأردني أثناء مناقشة التعديلات الدستورية

شاهد: شجار في البرلمان الأردني أثناء مناقشة التعديلات الدستورية

شاهد: الأمن المصري يكشف تفاصيل فيديو أثار جدلًا واسعًا

شاهد: الأمن المصري يكشف تفاصيل فيديو أثار جدلًا واسعًا

اتفاق لبناني عراقي لتطوير العلاقات الثنائية العسكرية بين البلدين

اتفاق لبناني عراقي لتطوير العلاقات الثنائية العسكرية بين البلدين