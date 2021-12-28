(كنيست) يصادق على مشاريع قوانين تتعلق بمشاركة الجيش بقمع الأسرى





رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع قناة (كان) الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن للكنيست الإسرائيلي صادقت على مشاريع قوانين طرحها الائتلاف الحكومي يسمح بمشاركة الجيش بقمع الأسرى إلى جانب قوات القمع التابعة لإدارة السجون.وقال موقع القناة: "إن الكنيست صادقت أيضًا على إشراك الجيش الإسرائيلي في التصدي لأي تظاهرات أو أحداث تشهدها المدن المختلطة في الداخل، على غرار أحداث هبة الكرامة التي وقعت في مايو/ أيار الماضي خلال العدوان على غزة".وبحسب الموقع الإسرائيلي، فإن 56 عضوًا صوتوا لصالح مشاريع القوانين وذلك بدعم من القائمة العربية الموحدة.ويسمح القانون الأول الخاص بالأسرى بتمديد أمر الطوارئ لتعزيز قوات إدارة السجون في حالة الطوارئ، فيما يسمح القانون الثاني بتعزيز وحدات الشرطة الإسرائيلية بقوات من الجيش بهدف تعزيزها لأهداف أمنية قومية (في إشارة للتظاهرات بالداخل).