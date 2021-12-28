شؤون فلسطينية

شاهد: أبناء الأسير أبو هواش يلتقون بوالدهم بعد 134 يوماً من إضرابه

شاهد: أبناء الأسير أبو هواش يلتقون بوالدهم بعد 134 يوماً من إضرابه
الأسير هشام أبو هواش
رام الله - دنيا الوطن
التقى أبناء الأسير هشام أبو هواش، اليوم الثلاثاء، بوالدهم بعد 134 يوماً من إضرابه المفتوح عن الطعام، وذلك رفضاً لاستمرار اعتقاله الإداري، حيث يعاني من وضع صحي حرج، وسط تحذيرات من استشهاده في أي لحظة.

ومساء الأحد الماضي، أكد المحامي جواد بولس أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت قراراً، يقضي بتجميد أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير المُضرب أبو هواش.

وقال بولس، عقب زيارته الأخيرة للأسير أبو هواش، إنّه: "فقد قدرته على الحركة، ويُعاني من صعوبة بالغة في الكلام"، وفق ما نقل مكتب إعلام الأسرى.

وأفاد نادي الأسير، بأن إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسير أبو هواش من سجن (الرملة) حيث يقبع، إلى مستشفى (أساف هروفيه)، وما يزال فيها حتّى الساعة، حيث يواجه وضعاً صحياً حرجاً.

وأضاف نادي الأسير، في بيان له، أن "إدارة سجون الاحتلال تتعمد في كل مرة تقوم فيها بنقل الأسير أبو هواش إلى المستشفى إعادته إلى السّجن، رغم حاجته الماسّة لمتابعة صحية حثيثة".

والأسير أبو هواش (40 عاماً) من بلدة دورا جنوب الخليل، معتقل منذ تاريخ 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وفور اعتقاله صدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة ستة أشهر وتم تجديده عدة مرات، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال، وأسير سابق.

 

أخبار ذات صلة

هيئة الأسرى: أوضاع الأسرى في العام 2021 لا تقل مأساوية عن الأعوام السابقة

هيئة الأسرى: أوضاع الأسرى في العام 2021 لا تقل مأساوية عن الأعوام السابقة

اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار تُصدر تقريرها السنوي لعام 2021

اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار تُصدر تقريرها السنوي لعام 2021

وزارة الأسرى: شركة يوتيوب تُغلق القناة الخاصة بالوزارة

وزارة الأسرى: شركة يوتيوب تُغلق القناة الخاصة بالوزارة

سلطات الاحتلال تشرع بتركيب بوابة الكترونية في شارع العين بسلوان

سلطات الاحتلال تشرع بتركيب بوابة الكترونية في شارع العين بسلوان

&#34;الخارجية&#34; تدين الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بالقدس وتطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته

"الخارجية" تدين الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بالقدس وتطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته

الديمقراطية تدين القوانين القمعية الجديدة في الكنيست الإسرائيلي

الديمقراطية تدين القوانين القمعية الجديدة في الكنيست الإسرائيلي

(كنيست) يصادق على مشاريع قوانين تتعلق بمشاركة الجيش بقمع الأسرى

(كنيست) يصادق على مشاريع قوانين تتعلق بمشاركة الجيش بقمع الأسرى

الهدمي: إسرائيل تمارس سياسة إحلالية في القدس لإنهاء الوجود الفلسطيني

الهدمي: إسرائيل تمارس سياسة إحلالية في القدس لإنهاء الوجود الفلسطيني

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: أوضاع الأسرى في العام 2021 لا تقل مأساوية عن الأعوام السابقة

هيئة الأسرى: أوضاع الأسرى في العام 2021 لا تقل مأساوية عن الأعوام السابقة

اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار تُصدر تقريرها السنوي لعام 2021

اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار تُصدر تقريرها السنوي لعام 2021

وزارة الأسرى: شركة يوتيوب تُغلق القناة الخاصة بالوزارة

وزارة الأسرى: شركة يوتيوب تُغلق القناة الخاصة بالوزارة

الديمقراطية تدين القوانين القمعية الجديدة في الكنيست الإسرائيلي

الديمقراطية تدين القوانين القمعية الجديدة في الكنيست الإسرائيلي

الهدمي: إسرائيل تمارس سياسة إحلالية في القدس لإنهاء الوجود الفلسطيني

الهدمي: إسرائيل تمارس سياسة إحلالية في القدس لإنهاء الوجود الفلسطيني

الرئاسة الفلسطينية ترد على تصريحات بينيت بشأن فتح القنصلية الأميركية بالقدس الشرقية

الرئاسة الفلسطينية ترد على تصريحات بينيت بشأن فتح القنصلية الأميركية بالقدس الشرقية

زيادة حصة العمال الفلسطينيين في المطاعم الإسرائيلية

زيادة حصة العمال الفلسطينيين في المطاعم الإسرائيلية

أبو زيد يطلع نظيره الأردني على تطورات الخدمة المدنية بفلسطين

أبو زيد يطلع نظيره الأردني على تطورات الخدمة المدنية بفلسطين

منوعات

عبير صبري تطلب الدعاء بعد إصابتها وزوجها بفيروس (كورونا)

عبير صبري تطلب الدعاء بعد إصابتها وزوجها بفيروس (كورونا)

بعد استرداده.. حنان مطاوع تتوعد لمن اخترق حسابها

بعد استرداده.. حنان مطاوع تتوعد لمن اخترق حسابها

بشكل مفاجئ.. إصابة إلهام شاهين بوعكة صحية

بشكل مفاجئ.. إصابة إلهام شاهين بوعكة صحية

غادة عادل لمجدي الهواري &#34;مش عاوزة ولادي يعيشوا زيي&#34;

غادة عادل لمجدي الهواري "مش عاوزة ولادي يعيشوا زيي"

ما سبب حذف كليب روبي من (اليوتيوب)؟

ما سبب حذف كليب روبي من (اليوتيوب)؟

بعد سنوات من الاعتزال.. ممثلة مصرية شهيرة تعود إلى التمثيل

بعد سنوات من الاعتزال.. ممثلة مصرية شهيرة تعود إلى التمثيل

شاهد: أصالة نصري تلتقط صورة لها ولزوجها أثناء النوم

شاهد: أصالة نصري تلتقط صورة لها ولزوجها أثناء النوم

شاهد: ريهام حجاج تحتفل بالكريسماس مع زوجها على الثلج

شاهد: ريهام حجاج تحتفل بالكريسماس مع زوجها على الثلج

سوزان نجم الدين تعلن إصابتها بفيروس (كورونا)

سوزان نجم الدين تعلن إصابتها بفيروس (كورونا)

وفاة الممثل السوري محمد الشماط عن عمر يناهز (85) عاماً

وفاة الممثل السوري محمد الشماط عن عمر يناهز (85) عاماً

عربي

إغلاق مطعمين لمخالفتهما إجراءات التصدي لـ(كورونا) في البحرين

إغلاق مطعمين لمخالفتهما إجراءات التصدي لـ(كورونا) في البحرين

شاهد: شجار في البرلمان الأردني أثناء مناقشة التعديلات الدستورية

شاهد: شجار في البرلمان الأردني أثناء مناقشة التعديلات الدستورية

شاهد: الأمن المصري يكشف تفاصيل فيديو أثار جدلًا واسعًا

شاهد: الأمن المصري يكشف تفاصيل فيديو أثار جدلًا واسعًا

اتفاق لبناني عراقي لتطوير العلاقات الثنائية العسكرية بين البلدين

اتفاق لبناني عراقي لتطوير العلاقات الثنائية العسكرية بين البلدين