شاهد: أبناء الأسير أبو هواش يلتقون بوالدهم بعد 134 يوماً من إضرابه









رام الله - دنيا الوطنالتقى أبناء الأسير هشام أبو هواش، اليوم الثلاثاء، بوالدهم بعد 134 يوماً من إضرابه المفتوح عن الطعام، وذلك رفضاً لاستمرار اعتقاله الإداري، حيث يعاني من وضع صحي حرج، وسط تحذيرات من استشهاده في أي لحظة.ومساء الأحد الماضي، أكد المحامي جواد بولس أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت قراراً، يقضي بتجميد أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير المُضرب أبو هواش.وقال بولس، عقب زيارته الأخيرة للأسير أبو هواش، إنّه: "فقد قدرته على الحركة، ويُعاني من صعوبة بالغة في الكلام"، وفق ما نقل مكتب إعلام الأسرى.وأفاد نادي الأسير، بأن إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسير أبو هواش من سجن (الرملة) حيث يقبع، إلى مستشفى (أساف هروفيه)، وما يزال فيها حتّى الساعة، حيث يواجه وضعاً صحياً حرجاً.وأضاف نادي الأسير، في بيان له، أن "إدارة سجون الاحتلال تتعمد في كل مرة تقوم فيها بنقل الأسير أبو هواش إلى المستشفى إعادته إلى السّجن، رغم حاجته الماسّة لمتابعة صحية حثيثة".والأسير أبو هواش (40 عاماً) من بلدة دورا جنوب الخليل، معتقل منذ تاريخ 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وفور اعتقاله صدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة ستة أشهر وتم تجديده عدة مرات، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال، وأسير سابق.