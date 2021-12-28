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إغلاق مطعمين لمخالفتهما إجراءات التصدي لـ(كورونا) في البحرين

إغلاق مطعمين لمخالفتهما إجراءات التصدي لـ(كورونا) في البحرين
جانب من الإغلاق
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في البحرين، عن إغلاق مطعمين في المحافظة الشمالية من البلاد، لمخالفتهما الإجراءات الاحترازية والاشتراطات المعلن عنها للتصدي لفيروس (كورونا).

وقالت وزارة الصحة في البحرين، في بيان: "إنها أغلقت مطعمين غلقاً إدارياً في المحافظة الشمالية مساء يوم أمس، لمخالفتهما الإجراءات الاحترازية والاشتراطات المعلن عنها للتصدي لفيروس كورونا، المدرجة تحت المستوى الأصفر، ضمن آلية الإشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها".

وجاء هذا الإجراء خلال الزيارات التفتيشية التي تمت بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وهيئة البحرين للسياحة والمعارض، في إطار تكثيف الزيارات التفتيشية التي تهدف إلى التأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية.

فيما رصد مفتشون الجهات المعنية عدد من المخالفات خلال الزيارات التفتيشية للصالونات النسائية ومحلات الحلاقة الرجالية، حيث تمت زيارة 298 منشأة من المطاعم والمقاهي، والمجمعات التجارية، وتبين مخالفة 23 منها، لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. 

من جانبها، طالبت وزارة الصحة البحرينية الجميع إلى مواصلة الالتزام والتحلي بالمسؤولية العالية، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو تجاوزات يتم رصدها.





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