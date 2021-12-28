الهدمي: إسرائيل تمارس سياسة إحلالية في القدس لإنهاء الوجود الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطنأكد فادي الهدمي، وزير شؤون القدس أن التصدي لمخططات الاحتلال في العاصمة القدس وأحيائها يجري عبر مسارين، الأول: بتعزيز صمود المواطنين بشكل طاريء وعاجل، والثاني: بالمتابعة مع المجتمع الدولي لوضعه أمام مسؤولياته ازاء ما يجري في القدس.وقال الهدمي لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء: "إن سياسة الاحتلال في القدس المحتلة، هي سياسة إحلالية لخلق عدم توازن ديمغرافي وتقليص الوجود الفلسطيني".وأوضح أن هذه السياسة يأتي عبر محاصرة المدنية وتواصل الاستيطان وعمليات الهدم لمنازل المواطنين، الأمر الذي يترتب عليه أبعاد سياسية وإنسانية وأخرى اقتصادية.