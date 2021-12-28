شؤون فلسطينية

طعم الله: ننتظر السماح لإجراء للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية في غزة

طعم الله: ننتظر السماح لإجراء للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية في غزة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال فريد طعم الله المتحدث باسم لجنة الإنتخابات المركزية، اليوم الثلاثاء، إن اللجنة أنهت مرحلة الطعون في المحاكم وتم إرسال شهادات الفوز إلى وزارة الحكم المحلي والتي بدورها قامت بتسليمها للمجالس المحلية والقروية لمباشرة مهامهم .

وأشار طعم الله في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، إلى أن التحضير للمرحلة الثانية بدأ فور الانتهاء من المرحلة الاولى وسيتم فتح باب التسجيل للناخبين في الثامن من الشهر المقبل ولمدة خمسة أيام في كافة الهيئات المحلية.

ودعا طعم الله الأشخاص الذين يودون ترشيح أنفسهم إلى الإسراع بتحديث بياناتهم خلال فترة تحديث السجل مبينا أنه سيتم فتح أبواب مراكز التسجيل يوميا خلال فترة التحديث من الساعة الثامنة صباحآ وحتى الثالثة عصراً.

وفيما يتعلق بالمحافظات الجنوبية، أكد طعم الله جاهزية اللجنة من الناحية الفنية أسوة بباقي محافظات الوطن بانتظار السماح بإجراءها في موعدها المقرر في 26 من أذار/مارس المقبل .

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