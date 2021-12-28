فلسطين: سبع وفيات و296 إصابة جديدة بـ (كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية



وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "بيت لحم 42، طوباس 11، جنين 23، الخليل 39، سلفيت 6، رام الله والبيرة 34، طولكرم 8، نابلس 21، ضواحي القدس 4، قلقيلية 1، أريحا 4، قطاع غزة 103".



وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "بيت لحم 68، طوباس 19، جنين 28، الخليل 46، سلفيت 2، رام الله والبيرة 28، طولكرم 2، نابلس 7، ضواحي القدس 4، قلقيلية 0، أريحا 2، قطاع غزة 80".



وبيّنت نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.



ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 52 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام (كورونا) في المستشفيات في الضفة 115 مريضاً، بينهم 18 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل سبع وفيات، و296 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، و286 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.وأشارت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، إلى أن حالات الوفاة بالفيروس توزعوا على النحو التالي: ثلاث حالات وفاة في قطاع غزة، وحالة في مدينة بيت لحم، حالة في جنين، حالة في طوباس، حالة في رام الله والبيرة.