فيتنام ترصد أول حالة إصابة بمتحور (أوميكرون)







رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الصحة الفيتنامية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أول حالة إصابة بمتحور (أوميكرون) من فيروس (كورونا) فى فيتنام لشخص وصل إلى العاصمة هانوى قادماً من بريطانيا.وقال نجوين ترونج سون، نائب وزير الصحة الفيتنامي: "إن هذا الشخص وصل قبل تسعة أيام وهو الآن في الحجر الصحي في مستشفى عسكري".وكان الشخص المصاب قد وصل إلى مطار نوي باي في هانوى في 19 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وثبتت إصابته بفيروس (كورونا)، وبعد ذلك تم نقله للمستشفى العسكري، ثم أكد فحص التسلسل الجيني الذي أجري له يومي 20 و21 ديسمبر إصابته بمتحور (أوميكرون).