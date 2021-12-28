إندونيسيا: تسجيل أول إصابة محلية بمتحور (أوميكرون)



وقالت نادية ترميزي المسؤولة الكبيرة في الوزارة، إنه: "تم الإبلاغ عن أول إصابة بـ(أوميكرون) لمواطن إندونيسي ليس له سجل سفر للخارج ولم يكن على اتصال بمسافرين أجانب"، وفق ما نقل موقع (اليوم السابع).



وأوضحت ترميزي، خلال مؤتمر صحفي: أن الرجل البالغ من العمر (37 عاماً) قد سافر من مدينة ميدان، ووصل إلى العاصمة جاكرتا في السادس من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وبعد أسبوعين، عندما كان عائداً إلى ميدان، جاءت نتيجة اختبار الأجسام المضادة الذي أجرى له إيجابية.



وأشارت إلى أنه عندما خضع المواطن المذكور لاختبار /بي سي آر/ بعد يوم واحد، جاءت النتيجة إيجابية أيضاً، مضيفة أنه "على الرغم من عدم ظهور أعراض على الرجل، فقد تم عزله على الفور في إحدى المستشفيات".





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الإندونيسية اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أول إصابة محلية بمتحور (أوميكرون) في البلاد، لرجل يبلغ من العمر (37 عاماً) قد سافر من مدينة ميدان، ووصل إلى العاصمة جاكرتا.