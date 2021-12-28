دولي

فرنسا: إعطاء طاقم الرعاية المركزة علاوة شهرية في إطار مواجهتهم لـ(كورونا)

فرنسا: إعطاء طاقم الرعاية المركزة علاوة شهرية في إطار مواجهتهم لـ(كورونا)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن جان كاستيكس، رئيس الوزراء الفرنسي، اليوم الثلاثاء عن  منح أطقم التمريض في وحدات الرعاية المركزة علاوة شهرية 100 يورو بدءا من كانون الثاني/ يناير، في إطار سعيها لتحسين ظروف عمل الأطقم بفعل مكافحة (كورونا).

وقال خلال زيارة لوحدة رعاية مركزة في كريتيه قرب باريس "الأمر يتعلق بتحسين الجاذبية والتدريب والتأهيل وظروف العمل في وحدات الرعاية المركزة وتقدير مهارات العاملين بها"، وفق (فرانس24).

وسجلت فرنسا زيادة قياسية في الإصابات مع الانتشار السريع للمتحور (أوميكرون)، مما يفرض المزيد من الضغوط على وحدات الرعاية المركزة في المستشفيات العامة.

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