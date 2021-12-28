محكمة بداية أريحا تصدر حكما بالأشغال الشاقة المؤبدة لمدان بتهمة القتل العمد





و حكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة، وعلى المتهم الثاني (م،ز) بتهمة التدخل بالقتل العمد بالاشتراك سنداً لأحكام المادة 80 /2/ ج من ذات قانون العقوبات وحكمت عليه بالأشغال الشاقة مدة 10 سنوات ومصادرة السلاح المضبوط وتسليمه لدائرة التسليح وتحميل المدانين نفقات المحاكمة بواقع 1000 دينار لكل واحد منهما.



و جاء هذا الحكم استناداً للبينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ مجدي قريع وذلك بعد أن قامت نيابة أريحا بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.







رام الله - دنيا الوطنأصدرت محكمة بداية أريحا برئاسة القاضي فهمي العويوي وعضوية القاضي أسلام الحسيني والقاضي محمود خليف أمس الاثنين حكماً بإدانة المتهم (س،ش) بتهمة القتل العمد سنداً لأحكام المادة 328 قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 المعدلة بالأمر رقم 268 لسنة 1968.