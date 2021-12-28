شؤون فلسطينية

زيادة حصة العمال الفلسطينيين في المطاعم الإسرائيلية

زيادة حصة العمال الفلسطينيين في المطاعم الإسرائيلية
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
وافقت وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد على زيادة حصة العمال الفلسطينيين في المطاعم الإسرائيلية بـ 500 تصريح إضافي، بحيث تصل الحصة اعتبارًا من اليوم الثلاثاء إلى 2000 تصريح. 

وذكرت القناة (7) الإسرائيلية، أنه بناءً على تعليمات الوزيرة شاكيد ووفقًا لتوصية اللجنة الوزارية، قرر تومر موسكوفيتز المدير العام لهيئة الهجرة والسكان زيادة الحصة بمقدار 500 تصريح إضافي للعمال الفلسطينيين. 

وأوضحت أن توصية اللجنة صدرت على خلفية معطيات تشير إلى نقص حاد في اليد العاملة في المطاعم، بسبب صعوبة استقدام عمال إسرائيليين مقابل رواتب عالية، وبما أن حصة العمال الفلسطينيين القائمة تتحقق بالكامل ولا تلبي النسبة المرتفعة.

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