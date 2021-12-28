شاهد: شجار في البرلمان الأردني أثناء مناقشة التعديلات الدستورية









رام الله - دنيا الوطنشهدت جلسة النواب في الأردن، صباح اليوم الثلاثاء، لمناقشة التعديلات الدستورية، فوضى ومشاحنات بين أعضاء البرلمان الأردني، إلى رفع جلسة نقاش تعديل الدستور.وقرر عبد الكريم الدغمي، رئيس البرلمان الأردني، بعد الفوضى وارتفاع حدة المناقشات، رفع جلسة لمدة ساعة، والتي كانت مخصصة لنقاش مشروع تعديل الدستور، المقترح من قبل الحكومة، وفق (خبرني).وبعد مشاحنات كلامية قال رئيس مجلس النواب، للنائب سليمان أبو يحيى "أنت تضع على النار زيت"، وأعاد العبارة مرتين، ليرد عليه النائب: "والله منت داري اشي"، لينفعل الدغمي ويقول للنائب: "إخرس واطلع بره".