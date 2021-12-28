أبو زيد يطلع نظيره الأردني على تطورات الخدمة المدنية بفلسطين

موسى أبو زيد

رام الله - دنيا الوطنأطلعرئيس ديوان الموظفين العام، اليوم الثلاثاء، نظيره الأردني سامح الناصر على تطورات الخدمة المدنية، والإدارة العامة في فلسطين.جاء ذلك خلال لقاء أبو زيد، اليوم الثلاثاء، نظيره الأردني في أول زيارة له لفلسطين، في مقر ديوان الموظفين العام بمدينة رام الله، بحضور السفير الأردني لدى فلسطين محمد أبو وندي.وقال أبو زيد: "الديوان حقق نقلة نوعية في مجال الإدارة العامة، رغم الضغط الذي يشكله الارتفاع المتزايد في عدد الخريجين مقابل محدودية الوظائف"، مشيراً إلى أن آلية التوظيف تستند إلى الشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص، لإتاحة الفرصة أمام جميع الخرجين للتنافس على الوظائف.وأضاف: "رغم كل التحديات التي تواجه فلسطين من شح الأموال والحصار، إلا أن الديوان استطاع أن يكون دائماً إلى جانب أهم التجارب العالمية في مجال الخدمة المدنية والإدارة العامة".ونوه إلى أن الديوان يسعى إلى مواءمة التخصصات مع حاجة سوق العمل.بدوره، قال الناصر العلاقة التاريخية مع فلسطين، واستمرار التكامل وتبادل الخبرات والتجارب بين البلدين، مؤكداً على أن اللقاء يهدف لتبادل الهموم المشتركة بين البلدين على صعيد الخدمة المدنية والإدارة العامة.تخلل اللقاء جولة للناصر على قاعات تقديم الامتحانات في الديوان، لإطلاعه على سير عملية الامتحان، إضافة إلى عرض يشرح آلية عمل الإدارات المتخصصة، والإدارات المساندة حسب الهيكل التنظيمي المعتمد للديوان.