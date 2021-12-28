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اتفاق لبناني عراقي لتطوير العلاقات الثنائية العسكرية بين البلدين

اتفاق لبناني عراقي لتطوير العلاقات الثنائية العسكرية بين البلدين
جانب من التوقيع
رام الله - دنيا الوطن
أجرى كل من لبنان والعراق، اليوم الثلاثاء، في العاصمة بغداد، توقيع مذكرة تفاهم خاصة بتطوير العلاقات العسكرية بين البلدين.

وأفادت وزارة الدفاع العراقية اليوم، أنها استقبلت وزير الدفاع اللبناني، موريس سليم، لبحث وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد سعدون، مع نظيره اللبناني سليم، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

وقالت الوزارة: "إنه جرى توقيع مذكرة تفاهم خاصة بتطوير العلاقات الثنائية العسكرية بين البلدين" .

وأمس الاثنين، كان وزير الدفاع اللبناني قد التقى قاسم الأعرجي، مستشار الأمن القومي العراقي، لبحث معه العلاقات الثنائية، وضرورة الالتفات إلى المصالح المشتركة بين البلدين، والسعي لتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.


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