الهند: ارتفاع عدد الإصابات بمتحور (أوميكرون) إلى 653 إصابة

رام الله - دنيا الوطنارتفعت حصيلة الإصابات بمتحور (أوميكرون) في الهند، اليوم الثلاثاء، إلى 653، بينما إجمالي الإصابات بفيروس (كورونا) إلى 6358 إصابة جديدة.قالت وزارة الصحة في الهند: "إن 6358 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، مما رفع عدد الحالات النشطة إلى 75456 حالة"، وفق (روسيا اليوم).وأضافت الوزارة: "أن عدد حالات الإصابة بمتحور "أوميكرون" ارتفع إلى 653، وتعافت 186 حالة على الأقل".وأبلغت العاصمة نيودلهي وحدها عن 331 حالة جديدة بفيروس التاجي، ووفاة واحدة، و144 حالة تعافي في الـ 24 ساعة الماضية.وتابعت : "ولاية دلهي سجلت معظم حالات متحور (أوميكرون) في البلاد (142)، تليها ماهاراشترا (141)، وكيرالا (57)، وغوجارات (49)، وراجاستان (43)".