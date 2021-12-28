ميقاتي: إذا كانت استقالتي هي الحل للبنان فلن أتردد في تقديمها

رام الله - دنيا الوطنقال نجيب ميقاتي، رئيس الحكومة اللبنانية، اليوم الثلاثاء إنه لن يتردد في الاستقالة من منصبه في حال كان ذلك سيساعد في حل الأزمة التي تعاني منها لبنان.وأكد ميقاتي في مؤتمر صحفي في بيروت أنه في حال شعر بأن استقالته ستؤدي إلى مزيد من الخراب والاضطرابات فلن يقوم بذلك، وفق ما نقل موقع (الجزيرة نت).وفيما يتعلق بتعطل اجتماعات مجلس الوزراء منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، اعتبرميقاتي أن "توقف الجلسات يشكل خللاً لا يمكن تجاهله أو التغاضي عنه"، مؤكداً سعيه لاستئناف جلسات مجلس الوزراء بحلول العام الجديد "لأن هناك استحقاقات ضرورية بينها إقرار الموازنة الجديدة".في سياق آخر، أعلن ميقاتي أنه وقع مرسوم إجراء الانتخابات البرلمانية في أيار/مايو المقبل وأحاله إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، متوقعاً أن يقره الأخير.وشدد رئيس الحكومة اللبنانية على ضرورة أن تأخذ التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت مجراها القانوني، مجدداً الدعوة لإبعاد القضاء عن محاولات الاستغلال السياسي.ودعا أيضاً إلى حوار وطني بشأن السياسة الخارجية ولتحسين العلاقات مع دول الخليج، قائلاً: "إن لبنان دولة مستقلة، ولا أعترف بوجود نفوذ إيراني عليها".