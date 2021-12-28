راصد جوي يوضح تفاصيل المنخفضات الجوية القادمة ونصيب قطاع غزة منها
قال عاصم عصيدة الراصد الجوي، اليوم الثلاثاء، أن غداً الأربعاء، ستشهد البلاد منخفض جوي محلي يتركز على السواحل والمناطق السهلية ونصيب قطاع غزة أمطار محلية وغزيرة في بعض الأحيان خلال ساعات النهار وحتى الليل.
وأضاف عصيدة، في حديثٍ لإذاعة (صوت الأقصى): "يوم الخميس متوقع هطول أمطار بشكل عام مع أجواء باردة استعداداً لمنخفض جوي جديد يصل الجمعة قادماً من سيناء ويستمر ليوم السبت".
وتابع الراصد الجوي: "يوم الأحد وصول منخفض جوي عميق نسبياً بعد ساعات الظهر ويتعمق يوم الاثنين ويستمر ليوم الثلاثاء".
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