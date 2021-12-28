ماليزيا: رفع حظر السفر عن ثماني دول في جنوب القارة الإفريقية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة في ماليزيا، اليوم الثلاثاء، عن رفع البلاد حظر السفر عن ثماني دول في جنوب القارة الإفريقية كانت أول من ظهر بها المتحور (أوميكرون) من فيروس (كورونا)، لافتةً إلى انتشاره على نطاق أوسع في أنحاء العالم.وأعلن خيري جمال الدين، وزير الصحة للصحفيين: "إن البلدان الثمانية، التي تشمل جنوب إفريقيا وزيمبابوي وموزامبيق ومالاوي، ستظل في قائمة البلدان عالية الخطورة إذ ستفرض قيودا إضافية على المسافرين القادمين منها عند الوصول".