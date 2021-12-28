دولي

بينت: لا مكان لقنصلية أمريكية مخصصة للفلسطينيين بالقدس

بينت: لا مكان لقنصلية أمريكية مخصصة للفلسطينيين بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينت، أن حكومته أوضحت للادارة الأمريكية، أنه "لا مكان لقنصلية أمريكية مخصصة للفلسطينيين في القدس".

وقال بينت خلال جلسة للهيئة العامة للكنيست خصصت لنقاش فتح القنصلية الأمريكية في القدس، بدعوة من أربعين عضو كنيست، إن "حكومته لا تروج لموقفها ضد فتح القنصلية إعلاميا لأن ذلك يضر بالمصالح الإسرائيلية".

وأشار إلى أن "حكومته ملتزمة بالمحافظة على المصالح الإسرائيلية"، لافتًا إلى أن ذلك "يحصل بهدوء أو بهدوء أقل إذا ما تطلب الأمر ذلك".

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