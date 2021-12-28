عربي

الكويت: الإعدام لوافد مصري قتل كفيله

الكويت: الإعدام لوافد مصري قتل كفيله
رام الله - دنيا الوطن
أيدت محكمة استئناف كويتية حكما أوليا يقضي بالإعدام شنقا لوافد مصري أقدم على قتل كفيله "عمدا مع سبق الإصرار والترصد".

ووفق صحيفة (الأنباء) الكويتية فإن الواقعة تعود إلى 31 كانون الأول/ ديسمبر العام الماضي، حيث تلقت غرفة العمليات بلاغا بالعثور على جثة المجني عليه غارقة في بركة دماء بفناء بناية في منطقة خيطان، وبمعاينة الجثة وجدت عليها آثار طعنات.

واستجوب رجال المباحث حارس البناية الذي أفاد بأن المجني عليه كان برفقة مقيم لا يعرفه، وبالاستعانة بهاتف القتيل وجدت اتصالات مع شخص تبين أنه على كفالته، فتم تحديد هويته وموقع وجوده وجرى إلقاء القبض عليه.

واعترف الجاني بجريمته، مبينا أنه أقدم على قتل المجني عليه نتيجة خلافات مالية بشأن تجديد إقامته، وأنه اتجه بعد ارتكاب الجريمة إلى مسكنه في منطقة جليب الشيوخ وأخفى السكين هناك ثم استبدل ملابسه واتجه إلى مسكن قريب له في منطقة الفحيحيل.

أخبار ذات صلة

السيسي عن أوضاع الدولة المصرية في الماضي: لن أنسى عام 2011

السيسي عن أوضاع الدولة المصرية في الماضي: لن أنسى عام 2011

قطر تعلن إلغاء إجازات القطاع الصحي لمواجهة (كورونا)

قطر تعلن إلغاء إجازات القطاع الصحي لمواجهة (كورونا)

لبنان: تحديد موعد إجراء الانتخابات النيابية

لبنان: تحديد موعد إجراء الانتخابات النيابية

السودان: مجلس السيادة يوجه بالبدء في إجراءات الانتخابات العامة

السودان: مجلس السيادة يوجه بالبدء في إجراءات الانتخابات العامة

مجلس النواب الليبي يستدعي إدارة المفوضية العليا للانتخابات لمساءلتها

مجلس النواب الليبي يستدعي إدارة المفوضية العليا للانتخابات لمساءلتها

الإمارات تعتمد استخدام لقاح سينوفارم البروتيني

الإمارات تعتمد استخدام لقاح سينوفارم البروتيني

السعودية ترجئ إطلاق استراتيجية الرياض 2030

السعودية ترجئ إطلاق استراتيجية الرياض 2030

شاهد: اصطدام شاحنة بمسجد في السعودية يسفر عن وقوع إصابات

شاهد: اصطدام شاحنة بمسجد في السعودية يسفر عن وقوع إصابات

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وقفة تضامنية لدعم وإسناد الأسرى في سجون الاحتلال

وقفة تضامنية لدعم وإسناد الأسرى في سجون الاحتلال

الاحتلال يهدم منزلاً جنوب الخليل

الاحتلال يهدم منزلاً جنوب الخليل

الإحصاء المركزي: الاقتصاد الفلسطيني ينمو بنسبة 7% في الربع الثالث

الإحصاء المركزي: الاقتصاد الفلسطيني ينمو بنسبة 7% في الربع الثالث

الإحصاء الفلسطيني يعلن التقديرات الأولية للحسابات القومية الربعية للربع الثالث 2021

الإحصاء الفلسطيني يعلن التقديرات الأولية للحسابات القومية الربعية للربع الثالث 2021

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية قوات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية قوات الاحتلال

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

مركز الميزان ينظّم لقاءً بعنوان &#34;خدمات المياه والصرف الصحي في رفح.. الواقع والحلول&#34;

مركز الميزان ينظّم لقاءً بعنوان "خدمات المياه والصرف الصحي في رفح.. الواقع والحلول"

الاحتلال يعتقل مواطناً ونجله ويصور منازل في فقوعة بجنين

الاحتلال يعتقل مواطناً ونجله ويصور منازل في فقوعة بجنين

منوعات

غادة عادل لمجدي الهواري &#34;مش عاوزة ولادي يعيشوا زيي&#34;

غادة عادل لمجدي الهواري "مش عاوزة ولادي يعيشوا زيي"

ما سبب حذف كليب روبي من (اليوتيوب)؟

ما سبب حذف كليب روبي من (اليوتيوب)؟

بعد سنوات من الاعتزال.. ممثلة مصرية شهيرة تعود إلى التمثيل

بعد سنوات من الاعتزال.. ممثلة مصرية شهيرة تعود إلى التمثيل

شاهد: أصالة نصري تلتقط صورة لها ولزوجها أثناء النوم

شاهد: أصالة نصري تلتقط صورة لها ولزوجها أثناء النوم

شاهد: ريهام حجاج تحتفل بالكريسماس مع زوجها على الثلج

شاهد: ريهام حجاج تحتفل بالكريسماس مع زوجها على الثلج

سوزان نجم الدين تعلن إصابتها بفيروس (كورونا)

سوزان نجم الدين تعلن إصابتها بفيروس (كورونا)

وفاة الممثل السوري محمد الشماط عن عمر يناهز (85) عاماً

وفاة الممثل السوري محمد الشماط عن عمر يناهز (85) عاماً

تعليق صادم من فيدرا على وصف الراقصة دينا لها بـ&#34;الشريرة&#34;

تعليق صادم من فيدرا على وصف الراقصة دينا لها بـ"الشريرة"

الفاشونيستا خلود ترتدي الحجاب.. وانتقادات سلبية لما حصل في السعودية؟

الفاشونيستا خلود ترتدي الحجاب.. وانتقادات سلبية لما حصل في السعودية؟

شاهد: سعد المجرد يثير ضجة كبيرة بعد رقصه داخل سيارته

شاهد: سعد المجرد يثير ضجة كبيرة بعد رقصه داخل سيارته

عربي

الكويت: الإعدام لوافد مصري قتل كفيله

الكويت: الإعدام لوافد مصري قتل كفيله

قطر تعلن إلغاء إجازات القطاع الصحي لمواجهة (كورونا)

قطر تعلن إلغاء إجازات القطاع الصحي لمواجهة (كورونا)

لبنان: تحديد موعد إجراء الانتخابات النيابية

لبنان: تحديد موعد إجراء الانتخابات النيابية

السودان: مجلس السيادة يوجه بالبدء في إجراءات الانتخابات العامة

السودان: مجلس السيادة يوجه بالبدء في إجراءات الانتخابات العامة