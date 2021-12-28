الليكود يهاجم بينت بعد انتشار (كورونا) في إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنهاجم حزب الليكود، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء نفتالي بينت على خلفية انتشار فيروس (كورونا في إسرائيل.وأعرب الليكود في تغريدة عبر موقع (تويتر) أن بينت يواصل تعريض الحياة في إسرائيل للخطر، وإلحاق الضرر بالشركات وغيرها - بدون قرارات، وصفر إنجازات، وصفر نجاحات".وأوضح الحزب أن بينت حصل من نتنياهو على دولة خالية من الكورونا، واحتلت المرتبة الخامسة في العالم في عهدنا، وتمكن بينيت من تدهورنا إلى المركز الـ 21.وتابع الليكود، "بدون جهد وبدون قرارات: يواصل بينت تفسير مسائل كورونا بدلًا من اتخاذ القرارات، لإنقاذ الأرواح وتقديم المساعدات المالية للشركات والإسرائيليين - كما فعلنا".