السيسي عن أوضاع الدولة المصرية في الماضي: لن أنسى عام 2011

عبد الفتاح السيسي

خلال كملته في افتتاح مشروعات قومية جديدة في محافظات الصعيد

رام الله - دنيا الوطنقالالرئيس المصري، عن أوضاع الدولة المصرية في الماضي، "لن انسى عام 2011.. والمفروض يا مصريين ماتنسوش العام ده".وتابع السيسيموجهاً حديثه للمصريين: "كل إجراء وخطوة ماتنسوش العام ده، اللى أنقذكم ربنا وحده، وربنا اللي أنقذ البلد دى من مصاير الخراب والدمار، ولأجل خاطر الـ 100 مليون مصري".وأضاف الرئيس المصري، : "ربنا أنقذ البلد دي علشان البسطاء والغلابة، لحكمة إلهية ربنا انقذها، وهل هنكرر نفس المسار تاني لا طبعا، الكلام ده لو هيزعلكم أنا هاجي عليكم، علشان خايف على البلد، ماتزعلش إلا على نفسك وأنك ممكن تكون سبب في دمار بلدك وخرابها".وأوضح قائلاً: "أنا لا بخاف ولا بيهمني إلا البلد، العمر ده بتاع ربنا والمكان اللي فيه بتاع ربنا".