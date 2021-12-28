قطر تعلن إلغاء إجازات القطاع الصحي لمواجهة (كورونا)



وقالت المؤسسة في بيان أصدرته: "هذا الإجراء إلى أحدث تقييم أجرته لوضع فيروس كورونا في قطر، حيث تشهد إصابات كورونا اليومية ارتفاعا ملحوظا منذ عدة أيام، فقد تجاوز متوسط معدلها اليومي حاليا 220 إصابة، مقارنة بـ 130 إصابة الأسبوع الماضي".



وأضافت "وفقاً للتقييم المستمر للفيروس وانتشاره في جميع أنحاء العالم، ولضمان مواجهة المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الصحة العامة في قطر، وحتى نكون قادرين على العمل بكل طاقتنا ونكون مستعدين للاستجابة لأي موقف طارئ، فقد تقرر إلغاء جميع الإجازات (الحالية والمستقبلية) للموظفين الذين يندرجون تحت فئات العاملين في الإدارات الطبية، التمريض، المختبرات، وفي الإدارات والمرافق التي لها علاقة مباشرة بالمهام و بالخدمات المقدمة لحالات كورونا".



وطالبت المؤسسة، جميع الموظفين من هذه الفئات الذين يقضون إجازات حالياً سواء داخل أو خارج قطر، الى العودة إلى العمل فوراً، كما علقت جميع أنواع الإجازات حتى إشعار آخر، على أن تتم مراجعة هذا القرار بصورة دورية لمواكبة أي مستجدات.









رام الله - دنيا الوطنأعلنت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في قطر، اليوم الثلاثاء، عن إلغاء جميع الإجازات لموظفيها حتى إشعار آخر، مطالبةً جميع الموظفين الذين يقضون إجازاتهم خارج البلاد للعودة فوراً، لمواجهة ارتفاع الاصابات بفيروس (كورونا).