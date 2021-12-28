تركيا تسجل أعلى معدل إصابات بفيروس ( كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الثلاثاء، تسجيل أعلى نسبة مئوية هذا العام بالنسبة للإصابات اليومية بفيروس (كورونا)، حيث ارتفعت الإصابات اليومية بالفيروس 30 بالمئة، أمس الاثنين لتصل إلى 26099 إصابة.وقال فخر الدين قوجة، وزير الصحة التركي على موقع (تويتر)، مساء الاثنين: "متحور أوميكرون ينتشر بسرعة أكبر من الأنواع الأخرى، يجب التزام الحذر والحصول على جرعة تنشيطية".وكانت مستويات الإصابات اليومية في تركيا أقل من 20 ألف حالة أو قرب ذلك في كانون الأول/ ديسمبر الجاري، بانخفاض من نحو 30 ألف إصابة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.وانخفض عدد الوفيات بسبب فيروس (كورونا ) إلى 157 يوم الاثنين، مقارنة بـ173 في اليوم السابق.