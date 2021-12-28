(حماس): الاحتلال يراوغ في صفقة التبادل ويحاول أن يلعب على عامل الوقت



وقال جبارين: "إنه لا يعني أن لدينا أربعة جنود سننام عليهم، بل هناك أجهزة تعمل ليل ونهار ولا تضيع دقيقة واحدة لأجل انجاز صفقة بطولية، وعمليات أسر الجنود استراتيجية".



وأضاف جبارين: "أن الاحتلال يراوغ في صفقة التبادل ويحاول أن يلعب على عامل الوقت، لكنه لا يمكن أن يكسر إرادتنا، والمقاومة كما أنجزت صفقة وفاء الأحرار ستحقق بإذن الله صفقة جديدة، ونقولها كمقاومة وتحديداً كتائب القسام لأسرانا المحكومين بالمؤبدات، دين وعهد في رقبتنا أن نعمل على إنهاء الملف وإخراج الأسرى".



ولفت جبارين إلى أن حركة (حماس) وجهت الرسائل العديدة لكل الحلفاء والأصدقاء والدول التي تتحدث معها، مفادها: "أننا كمقاومة وشعب فلسطين لن نسمح أن تبقى معركة الأسيرات والأسرى داخل قلاع الأسر والأسوار الصهيونية".



وشدد جبارين على أن الأسرى والمسرى خطان أحمران، ولن تجعل حماس والمقاومة للاحتلال عليهما سبيلاً، وأن الشعب بمقاومته جاهز لدفع الثمن عن كرامة أسراه ومسراه.



وأشار القيادي جبارين إلى أن معركة "سيف القدس البتار" كانت المعركة الفاصلة في تاريخ الصراع المتواصل منذ سبعة عقود.





رام الله - دنيا الوطنأكد زاهر جبارين عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ومسؤول مكتب الشهداء والأسرى والجرحى، على أن المقاومة تعمل ليل نهار ولا تألُ جهداً في إنجاز صفقة "وفاء أحرار" بطولية جديدة.