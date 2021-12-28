شؤون فلسطينية

(حماس): الاحتلال يراوغ في صفقة التبادل ويحاول أن يلعب على عامل الوقت

(حماس): الاحتلال يراوغ في صفقة التبادل ويحاول أن يلعب على عامل الوقت
شعار حركة المقاومة الإسلامية (حماس)
رام الله - دنيا الوطن
أكد  زاهر جبارين عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ومسؤول مكتب الشهداء والأسرى والجرحى، على أن المقاومة تعمل ليل نهار ولا تألُ جهداً في إنجاز صفقة "وفاء أحرار" بطولية جديدة.

وقال جبارين: "إنه لا يعني أن لدينا أربعة جنود سننام عليهم، بل هناك أجهزة تعمل ليل ونهار ولا تضيع دقيقة واحدة لأجل انجاز صفقة بطولية، وعمليات أسر الجنود استراتيجية".

وأضاف جبارين: "أن الاحتلال يراوغ في صفقة التبادل ويحاول أن يلعب على عامل الوقت، لكنه لا يمكن أن يكسر إرادتنا، والمقاومة كما أنجزت صفقة وفاء الأحرار ستحقق بإذن الله صفقة جديدة، ونقولها كمقاومة وتحديداً كتائب القسام لأسرانا المحكومين بالمؤبدات، دين وعهد في رقبتنا أن نعمل على إنهاء الملف وإخراج الأسرى".

ولفت جبارين إلى أن حركة (حماس) وجهت الرسائل العديدة لكل الحلفاء والأصدقاء والدول التي تتحدث معها، مفادها: "أننا كمقاومة وشعب فلسطين لن نسمح أن تبقى معركة الأسيرات والأسرى داخل قلاع الأسر والأسوار الصهيونية".

وشدد جبارين على أن الأسرى والمسرى خطان أحمران، ولن تجعل حماس والمقاومة للاحتلال عليهما سبيلاً، وأن الشعب بمقاومته جاهز لدفع الثمن عن كرامة أسراه ومسراه.

وأشار القيادي جبارين إلى أن معركة "سيف القدس البتار" كانت المعركة الفاصلة في تاريخ الصراع المتواصل منذ سبعة عقود.

أخبار ذات صلة

أبو زيد يطلع نظيره الأردني على تطورات الخدمة المدنية بفلسطين

أبو زيد يطلع نظيره الأردني على تطورات الخدمة المدنية بفلسطين

ثلاث وفيات و103 إصابة بـ(كورونا) في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

ثلاث وفيات و103 إصابة بـ(كورونا) في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

راصد جوي يوضح تفاصيل المنخفضات الجوية القادمة ونصيب قطاع غزة منها

راصد جوي يوضح تفاصيل المنخفضات الجوية القادمة ونصيب قطاع غزة منها

فصائل المنظمة في لبنان تدعو (أونروا) للتراجع عن تخفيض المساعدات المالية للفلسطينيين النازحين بسوريا

فصائل المنظمة في لبنان تدعو (أونروا) للتراجع عن تخفيض المساعدات المالية للفلسطينيين النازحين بسوريا

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيم شعفاط شرق القدس

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيم شعفاط شرق القدس

وقفة تضامنية لدعم وإسناد الأسرى في سجون الاحتلال

وقفة تضامنية لدعم وإسناد الأسرى في سجون الاحتلال

بتأييد من منصور عباس.. كنيست الاحتلال يُصادق على قانونين يستهدفان الأسرى والداخل المحتل

بتأييد من منصور عباس.. كنيست الاحتلال يُصادق على قانونين يستهدفان الأسرى والداخل المحتل

الاحتلال يهدم منزلاً جنوب الخليل

الاحتلال يهدم منزلاً جنوب الخليل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أبو زيد يطلع نظيره الأردني على تطورات الخدمة المدنية بفلسطين

أبو زيد يطلع نظيره الأردني على تطورات الخدمة المدنية بفلسطين

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيم شعفاط شرق القدس

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيم شعفاط شرق القدس

وقفة تضامنية لدعم وإسناد الأسرى في سجون الاحتلال

وقفة تضامنية لدعم وإسناد الأسرى في سجون الاحتلال

الاحتلال يهدم منزلاً جنوب الخليل

الاحتلال يهدم منزلاً جنوب الخليل

الإحصاء المركزي: الاقتصاد الفلسطيني ينمو بنسبة 7% في الربع الثالث

الإحصاء المركزي: الاقتصاد الفلسطيني ينمو بنسبة 7% في الربع الثالث

الإحصاء الفلسطيني يعلن التقديرات الأولية للحسابات القومية الربعية للربع الثالث 2021

الإحصاء الفلسطيني يعلن التقديرات الأولية للحسابات القومية الربعية للربع الثالث 2021

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية قوات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية قوات الاحتلال

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

منوعات

غادة عادل لمجدي الهواري &#34;مش عاوزة ولادي يعيشوا زيي&#34;

غادة عادل لمجدي الهواري "مش عاوزة ولادي يعيشوا زيي"

ما سبب حذف كليب روبي من (اليوتيوب)؟

ما سبب حذف كليب روبي من (اليوتيوب)؟

بعد سنوات من الاعتزال.. ممثلة مصرية شهيرة تعود إلى التمثيل

بعد سنوات من الاعتزال.. ممثلة مصرية شهيرة تعود إلى التمثيل

شاهد: أصالة نصري تلتقط صورة لها ولزوجها أثناء النوم

شاهد: أصالة نصري تلتقط صورة لها ولزوجها أثناء النوم

شاهد: ريهام حجاج تحتفل بالكريسماس مع زوجها على الثلج

شاهد: ريهام حجاج تحتفل بالكريسماس مع زوجها على الثلج

سوزان نجم الدين تعلن إصابتها بفيروس (كورونا)

سوزان نجم الدين تعلن إصابتها بفيروس (كورونا)

وفاة الممثل السوري محمد الشماط عن عمر يناهز (85) عاماً

وفاة الممثل السوري محمد الشماط عن عمر يناهز (85) عاماً

تعليق صادم من فيدرا على وصف الراقصة دينا لها بـ&#34;الشريرة&#34;

تعليق صادم من فيدرا على وصف الراقصة دينا لها بـ"الشريرة"

الفاشونيستا خلود ترتدي الحجاب.. وانتقادات سلبية لما حصل في السعودية؟

الفاشونيستا خلود ترتدي الحجاب.. وانتقادات سلبية لما حصل في السعودية؟

شاهد: سعد المجرد يثير ضجة كبيرة بعد رقصه داخل سيارته

شاهد: سعد المجرد يثير ضجة كبيرة بعد رقصه داخل سيارته

عربي

اتفاق لبناني عراقي لتطوير العلاقات الثنائية العسكرية بين البلدين

اتفاق لبناني عراقي لتطوير العلاقات الثنائية العسكرية بين البلدين

الكويت: الإعدام لوافد مصري قتل كفيله

الكويت: الإعدام لوافد مصري قتل كفيله

السيسي عن أوضاع الدولة المصرية في الماضي: لن أنسى عام 2011

السيسي عن أوضاع الدولة المصرية في الماضي: لن أنسى عام 2011

قطر تعلن إلغاء إجازات القطاع الصحي لمواجهة (كورونا)

قطر تعلن إلغاء إجازات القطاع الصحي لمواجهة (كورونا)