لبنان: تحديد موعد إجراء الانتخابات النيابية



وقالت وزارة الداخلية اللبنانية في بيان: "إن لبنان حدد يوم 15 أيار/مايو 2022 موعداً لإجراء الانتخابات النيابية"، لافتةً إلى أن المغتربين سيدلون بأصواتهم إما يوم السادس أو الثامن من مايو، حسب البلد الذي يقيمون فيه، وبحسب مصادفة يوم العطلة الرسمية في الدول الجاري فيها الاقتراع.



وأضافت: "أن الموظفين الذين سيشاركون بالعملية الانتخابية، سيقترعون يوم 12 أيار/ مايو 2022".



فيما ووقع بسام مولوي، وزير الداخلية اللبناني، مرسوم إجراء الانتخابات النيابية، وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "وقعت مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب".

















رام الله - دنيا الوطنأعلنت السلطات اللبنانية، اليوم الثلاثاء، عن موعد إجراء الانتخابات النيابية، وذلك يوم 15 أيار/مايو 2022، بعد أن كان مجلس النواب أكد إجراءها في 27 مارس/ آذار.