شؤون فلسطينية

الإحصاء المركزي: الاقتصاد الفلسطيني ينمو بنسبة 7% في الربع الثالث

الإحصاء المركزي: الاقتصاد الفلسطيني ينمو بنسبة 7% في الربع الثالث
رام الله - دنيا الوطن
قال الجهاز المركزي للإحصاء، اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد الفلسطيني سجل نموا بنسبة 7% في الربع الثالث من العام الجاري، على أساس سنوي.

وفق الإحصاء، تشير التقديرات الأولية بالأسعار الثابتة إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من عام 2021 بنسبة 7%، بالمقارنة مع الربع المناظر 2020، والتي تستثني أثر الموسمية، علماً أن سنة الأساس 2015.

وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من العام 2021 بالأسعار الثابتة في الضفة الغربية 3.111 مليار دولار، وفي قطاع غزة 628 مليون دولار.

على أساس فصلي، قال "الإحصاء" إن الناتج المحلي الإجمالي سجل ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.1 بالمئة في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بالربع الثاني من نفس العام.

وسجلت أعلى زيادة في قطاعات: المعلومات والاتصالات، والتعدين، والصناعة التحويلية، والمياه والكهرباء، بنسبة 8%، تلاها نشاط النقل والتخزين بنسبة 7%، ثم نشاط الخدمات بنسبة 6%، ثم نشاط الإنشاءات بنسبة 4%، ثم أنشطة المالية والتأمين والإدارة العامة والدفاع بنسبة 3%، وأخيرا نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية بنسبة 1%. 

وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بالأسعار الثابتة 756 دولار خلال الربع الثالث من العام 2021، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 4% على أساس سنوي.

بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية بالأسعار الثابتة 1097 دولار خلال الربع الثالث من عام 2021، بارتفاع 4%، و297 دولارا في قطاع غزة، على أساس سنوي.

وتراجع الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 11.5% العام الماضي، في أسوأ انكماش منذ عام 2002، تحت ضغط جائحة "كورونا"، واحتجاز إسرائيل للمقاصة الفلسطينية لمدة 13 شهرا في عامي 2019 و2020.

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