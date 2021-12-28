ثابت: توصيل الغاز لمحطة توليد الكهرباء سيقلل النفقات التشغيلية لقرابة الثلث

رام الله - دنيا الوطنقال محمد ثابت مدير عام العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع كهرباء غزة، اليوم الثلاثاء، تحويل محطة التوليد بالغاز هو مشروع ليس بجديد وتم بحثه خلال العامين الماضيين، واتفاقية تشغيل المحطة بالغاز اختراق مهم وتلقينا الأمر بارتياح كبير.وأضاف ثابت في حديثٍ لإذاعة (صوت الأقصى)، حول اتفاقية تشغيل محطة التوليد بالغاز: "تنفيذ المشروع قد يستغرق بعض الوقت وقطاع غزة بحاجة لتيار كهربائي بشكل عاجل يمكِّن سكانه من العيش بكرامة، وتوصيل الغاز للمحطة سيقلل النفقات التشغيلية لقرابة الثلث".وتابع: "الفارق الأكبر والمهم في أن نلمس إيجابية بزيادة كميات الكهرباء، هو توسعة المحطة وجلب توربينات جديدة للحصول على كهرباء أوفر تصل لـ 500 ميجاواط، وتوسعة المحطة قد يستغرق عدة سنوات من 4 الي 5 أعوام تقريباً".وأوضح أن هناك أمل ولكن العائق أمام تنفيذ المشروع هو الفيتو المفروض على تنفيذ كثير من المشاريع الاستراتيجية في قطاع غزة.