السودان: مجلس السيادة يوجه بالبدء في إجراءات الانتخابات العامة



وشدد المجلس على ضرورة ضمان مشاركة المواطنين في اختيار حكومة منتخبة عبر صناديق الاقتراع بنهاية الجدولة التي أعدتها المفوضية القومية للانتخابات، وتبدأ مطلع كانون الثاني/يناير 2023 وتنتهي في تموز/يوليو 2023.



وأوصى المجلس بالبدء في التوعية الانتخابية عبر وسائل الإعلام المختلفة، وتوفير المتطلبات اللوجستية والمواد الانتخابية، وفق ما نقل موقع (الجزيرة نت).



في السياق، قالت سلمى عبد الجبار، الناطقة باسم مجلس السيادة السوداني: "إن المجلس استمع إلى شرح واف من المفوضية بشأن تاريخ العملية الانتخابية، وأوصى بالبدء في التوعية الانتخابية عبر وسائل الإعلام المختلفة، وتوفير المتطلبات اللوجستية والمواد الانتخابية".



وأعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الثلاثاء، أن الانتخابات ستُجرى حسب المعايير الدولية ووفق قانون حاكم يضمن لكل الأحزاب السياسية المشاركة الفعالة.



ويواجه رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك صعوبات كبيرة في تشكيل حكومة جديدة، وذلك منذ عودته لرئاسة الوزراء في 21 من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وفقاً لاتفاق سياسي مع البرهان.





رام الله - دنيا الوطنأكد مجلس السيادة في السودان البدء في اتخاذ الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات المقبلة، معتبراً أن هذه الانتخابات ستؤدي إلى ترسيخ الانتقال الديمقراطي في البلاد.