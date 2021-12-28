شؤون فلسطينية

الإحصاء الفلسطيني يعلن التقديرات الأولية للحسابات القومية الربعية للربع الثالث 2021

الإحصاء الفلسطيني يعلن التقديرات الأولية للحسابات القومية الربعية للربع الثالث 2021
الإحصاء الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
تشير التقديرات الأولية بالأسعار الثابتة إلى ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الثالث من عام 2021 بنسبة 7% بالمقارنة مع الربع المناظر 2020 والتي تستثني أثر الموسمية، علماً أن سنة الأساس 2015.  حيث بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من العام 2021 بالأسعار الثابتة في الضفة الغربية 3,111 مليون دولار أمريكي، وفي قطاع غزة 628 مليون دولار أمريكي.

في المقابل ظهر ارتفاعاً طفيفاً في الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين بنسبة 0.1% خلال الربع الثالث من عام 2021 مقارنة مع الربع الثاني 2021 بالأسعار الثابتة، حيث بلغت أعلى نسبة ارتفاع لنشاط (المعلومات والاتصالات، التعدين، الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء بواقع 8%)، تلاها نشاط النقل والتخزين بنسبة 7%، ثم نشاط الخدمات بنسبة 6%، ثم نشاط الإنشاءات بنسبة 4%، ثم (الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، الإدارة العامة والدفاع بنسبة 3%)، ثم نشاط تجارة الجملة والتجزئة واصلاح المركبات والدراجات النارية بنسبة 1%.

ارتفاع في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي

بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بالأسعار الثابتة 756 دولار أمريكي خلال الربع الثالث من العام 2021 مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 4% بالمقارنة مع الربع المناظر 2020، حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية بالأسعار الثابتة 1,097 دولار أمريكي خلال الربع الثالث من عام 2021، بنسبة ارتفاع بلغت 4% مقارنة مع الربع المناظر 2020، أما في قطاع غزة فقد بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 297 دولار أمريكي خلال الربع الثالث من عام 2021، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 1% مقارنة مع الربع المناظر 2020.

الاتجاه العام للناتج المحلي الإجمالي حسب الربع في فلسطين بالأسعار الثابتة، 2017-2021

البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.

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