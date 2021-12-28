مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال





رام الله - دنيا الوطناقتحم مستوطنون، صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، وأدوا طقوساً تلمودية، تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأفادت الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين بينهم طلاب معاهد توراتية اقتحموا المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه، وتلقوا شروحات عن أسطورة "الهيكل المزعوم"، تحت حماية شرطة الاحتلال.ويتعرض الأقصى يومياً عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.فيما تشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمواطنين والمصلين في الأقصى والاعتداء عليهم.