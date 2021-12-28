مركز الميزان ينظّم لقاءً بعنوان "خدمات المياه والصرف الصحي في رفح.. الواقع والحلول"





وافتتح اللقاء محمد عبد الله مسئول مكتب الميزان في مدينة رفح، مرحباً بالمشاركين، شاكراً لهم مشاركتهم، مؤكداً على أهمية اللقاء الذي يطرح واقع المشكلات المتعلقة بخدمات المياه والصرف الصحي في مدينة رفح.





بمشاركة علاء الهمص مدير دائرة إنتاج وتوزيع المياه في مصلحة مياه بلديات الساحل، ومهند معمر مدير دائرة الصحة والبيئة في بلدية رفح، وحسن الشاعر مدير دائرة الصرف الصحي ومياه الأمطار في مصلحة مياه بلديات الساحل، وبحضور لفيف من المهتمين وممثلي مؤسسات أهلية في مدينة رفح.