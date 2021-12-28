مركز الميزان ينظّم لقاءً بعنوان "خدمات المياه والصرف الصحي في رفح.. الواقع والحلول"
نظّم مركز الميزان لحقوق الإنسان، في مكتبه بمدينة رفح، صباح أمس الاثنين، لقاء بعنوان: " خدمات المياه والصرف الصحي في مدينة رفح... الواقع والحلول".
بمشاركة علاء الهمص مدير دائرة إنتاج وتوزيع المياه في مصلحة مياه بلديات الساحل، ومهند معمر مدير دائرة الصحة والبيئة في بلدية رفح، وحسن الشاعر مدير دائرة الصرف الصحي ومياه الأمطار في مصلحة مياه بلديات الساحل، وبحضور لفيف من المهتمين وممثلي مؤسسات أهلية في مدينة رفح.
وافتتح اللقاء محمد عبد الله مسئول مكتب الميزان في مدينة رفح، مرحباً بالمشاركين، شاكراً لهم مشاركتهم، مؤكداً على أهمية اللقاء الذي يطرح واقع المشكلات المتعلقة بخدمات المياه والصرف الصحي في مدينة رفح.
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